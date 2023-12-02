國民黨過半韓國瑜就當立法院長　賴清德：高雄人同意嗎？

張廖萬堅競總成立 綠營要角力挺籲「支持優質委員」

▲張廖萬堅競總成立，懇請鄉親把手中選票，投給能帶領臺灣穩健向前走對的路的人。（圖／競總提供）
▲張廖萬堅競總成立，懇請鄉親把手中選票，投給能帶領臺灣穩健向前走對的路的人。（圖／競總提供）

記者柳榮俊/台中報導

台中市立法委員張廖萬堅2日競選總部成立，現場湧入超過4千名支持者高喊「凍蒜」，氣勢高昂。綠營大咖總統候選人賴清德、蘇貞昌、林佳龍、鄭文燦、游錫堃、蔡其昌等人到場力挺。賴清德拜託台中打一支全壘打，在國會民進黨絕對要過半，「這樣韓國瑜想當立法院長就難了」。張廖萬堅懇請鄉親把手中選票，投給能帶領臺灣穩健向前走對的路的人。

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民進黨立委張廖萬堅與總統候選人賴清德聯合競選總部今日下午成立，會中，除了民進黨大咖現身站台，傳奇球星「假日飛刀手」陳義信上台致贈球棒給張廖萬堅，為從1999年推動成立西苑高中棒球隊迄今，是目前立法院中最關心基層棒球運動的張廖萬堅加油！

▲競選連任的立委張廖萬堅受訪表示，從政20多年來，基層服務扎實，是他贏得肯定的強項。（圖／記者柳榮俊攝，2023.12.2)
▲競選連任的立委張廖萬堅受訪表示，從政20多年來，基層服務扎實，是他贏得肯定的強項。（圖／記者柳榮俊攝，2023.12.2)
立法院副院長蔡其昌說，張廖萬堅從74快速道路銜接國道一號爭取中央全額補助，長照從50億成長到600多億，育兒津貼從每月2500元到現在5000元，私立大學學費補助他也主張補助，賴清德認同，教育部也承諾明年二月起一年補助35000元，這樣全方面的照顧，只有張廖萬堅用心爭取做得到。

鄭文燦也說，74線銜接國道一號很不容易，自2016年核定計畫後，本來工期要七年，萬堅要求縮短，2019年11月開工，到明年五月就要通車，時間才4年半，經費方面原本46億，因為疫情追加到62億，中央依舊全額補助，有張廖萬堅在台中只會更進步。

賴清德表示，拜託現場台中鄉親讓張廖萬堅高票當選連任，肯定國會認真打拚、表現第一名的立委，他是公督盟評鑑得到7次第一名立委，且對於基層學校所需的建設，前後在西屯南屯就爭取24億元的經費。也也拜託台中打一支全壘打，在國會民進黨絕對要過半，這樣韓國瑜想當立法院長就難了，國家就能向前走。

張廖萬堅壓軸致詞，感謝公督盟專業肯定以外，還有鄉親的信任，第一次參選議員吊車尾 3,731票，到2020年順利連任立委的119,886票，他不分黨派，一件一件的完成人民的問題，選舉剩下42天，要請在場支持萬堅的朋友明年1月13日把手中的選票，投給能帶領臺灣穩健向前走對的路、選對的人，立委支持張廖萬堅，總統支持賴清德、蕭美琴。

台中市共有8席立委，一般評估民進黨有3席現任立委屬於穩定領先，分別是第一選區蔡其昌、第四選區張廖萬堅和第七選區何欣純。張廖萬堅在總部成立大會前受訪時表示，他的第四選區（西屯、南屯）傳統上是藍大於綠，為何還能保持領先？主要原因是「選民會分裂投票」。他預估藍白支持者會有20~30%分裂投票，立委選票投給他，原因是從政20多年來，「基層服務扎實贏得肯定」。

張廖萬堅表示，立委選舉是小選區，對長期經營者比較有利，不少人投總統票時或許會有藍綠選擇，但是立委的選舉，選民較有可能投給有直接認識的候選人，只要選民覺得這位候選人經常接觸，服務也不錯，他從民調交叉分析中就看得到，在總統票會投給藍或白的60%選民中，會有20~30的選民，在選擇立委時會分裂投票。

張廖萬堅說，這次賴清德大概只能拿不到四成的選票，所以他必須要多爭取一些中間選民，要靠的就是平時努力的口碑，幾次民調的交叉分析，可以拿到藍加白當中20~30%的票選，所以目前確實處於領先，但距離有在縮小，距離投票還有40天，他要更努力把這個距離保持住，希望能為民進黨保住這一席。

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