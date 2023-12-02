張廖萬堅競總成立 綠營要角力挺籲「支持優質委員」

我是廣告 請繼續往下閱讀
立法院副院長蔡其昌說，張廖萬堅從74快速道路銜接國道一號爭取中央全額補助，長照從50億成長到600多億，育兒津貼從每月2500元到現在5000元，私立大學學費補助他也主張補助，賴清德認同，教育部也承諾明年二月起一年補助35000元，這樣全方面的照顧，只有張廖萬堅用心爭取做得到。
鄭文燦也說，74線銜接國道一號很不容易，自2016年核定計畫後，本來工期要七年，萬堅要求縮短，2019年11月開工，到明年五月就要通車，時間才4年半，經費方面原本46億，因為疫情追加到62億，中央依舊全額補助，有張廖萬堅在台中只會更進步。
賴清德表示，拜託現場台中鄉親讓張廖萬堅高票當選連任，肯定國會認真打拚、表現第一名的立委，他是公督盟評鑑得到7次第一名立委，且對於基層學校所需的建設，前後在西屯南屯就爭取24億元的經費。也也拜託台中打一支全壘打，在國會民進黨絕對要過半，這樣韓國瑜想當立法院長就難了，國家就能向前走。
張廖萬堅壓軸致詞，感謝公督盟專業肯定以外，還有鄉親的信任，第一次參選議員吊車尾 3,731票，到2020年順利連任立委的119,886票，他不分黨派，一件一件的完成人民的問題，選舉剩下42天，要請在場支持萬堅的朋友明年1月13日把手中的選票，投給能帶領臺灣穩健向前走對的路、選對的人，立委支持張廖萬堅，總統支持賴清德、蕭美琴。
台中市共有8席立委，一般評估民進黨有3席現任立委屬於穩定領先，分別是第一選區蔡其昌、第四選區張廖萬堅和第七選區何欣純。張廖萬堅在總部成立大會前受訪時表示，他的第四選區（西屯、南屯）傳統上是藍大於綠，為何還能保持領先？主要原因是「選民會分裂投票」。他預估藍白支持者會有20~30%分裂投票，立委選票投給他，原因是從政20多年來，「基層服務扎實贏得肯定」。
張廖萬堅表示，立委選舉是小選區，對長期經營者比較有利，不少人投總統票時或許會有藍綠選擇，但是立委的選舉，選民較有可能投給有直接認識的候選人，只要選民覺得這位候選人經常接觸，服務也不錯，他從民調交叉分析中就看得到，在總統票會投給藍或白的60%選民中，會有20~30的選民，在選擇立委時會分裂投票。
張廖萬堅說，這次賴清德大概只能拿不到四成的選票，所以他必須要多爭取一些中間選民，要靠的就是平時努力的口碑，幾次民調的交叉分析，可以拿到藍加白當中20~30%的票選，所以目前確實處於領先，但距離有在縮小，距離投票還有40天，他要更努力把這個距離保持住，希望能為民進黨保住這一席。