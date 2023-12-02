強化高風險作業安全！高雄市政府勞工局勞檢列管大樓建築工地

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高雄市政府勞工局局長周登春表示，從事擋土支撐作業、模板支撐作業、露天開挖作業、施工架組配作業、鋼構組配作業、屋頂作業等高風險營造作業時，雇主必須依規定指派訓練合格之作業主管在場執行職務，決定安全作業方法、指揮勞工作業、實施檢點檢查材料、工具、器具，同時應監督勞工確實使用個人防護具、確認並維持安全衛生設備及措施之有效狀況，在未確認安全前，應管制勞工及人員不得進入作業。
周登春呼籲各營造工程工地，應確實辦理工地安全衛生管理，確實查核營造作業主管是否在場執行職務，按部就班妥善各項安全預防措施，切莫便宜行事、疏忽而造成遺憾。
勞檢處處長郭清吉指出，此次勞檢3處工地，共發現9項缺失、裁罰35萬元、3項作業有立即發生危險之虞，並勒令部分停工，其中1處工地正進行模板支撐與組立的作業，經查核作業主管有在場執行職務，他提醒作業主管，作業方式與安全防護，應依進度預先規劃、確實做好人員管制，並可導入安全工法來減少作業風險。
郭清吉並指出，營造工程隨著工作進度的推進，現場作業環境時時在變化，若在未有充分的安全防護下，就使勞工進行作業，即存在很大的風險，依據營造安全衛生設施標準的規定，雇主對擋土支撐、模板支撐、露天開挖、施工架組配、鋼構組配等高風險作業，應指定營造作業主管在場指揮、確認並維持勞工作業安全。
勞檢處將會嚴格要求該等作業主管應確實在場執行職務，以確保作業勞工安全，如有因違反規定或未在場執行職務導致發生重大職業災害之情事，將依法移送法辦。