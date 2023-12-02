桃園新住民多元文化特展　體驗「印尼島嶼之美」

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活動也安排一場精彩的傳統印尼服飾走秀，展示傳統的印尼服飾Kebaya，Kebaya是印尼服飾以其豐富的色彩和獨特的設計而著稱，透過服飾展示欣賞到印尼的傳統之美。活動中邀請到桃漾天籟歌唱大賽的總冠軍Nita演出，她是來自龍潭區的印尼籍歌手，去年奪得了該比賽的總冠軍，展現了她的音樂才華和音樂魅力；還有印尼搖滾樂團DEVISA Band呈現，為活動帶來動感音樂和娛樂，他們是一支由熱愛音樂的人組成的樂團，曾在全台巡迴演出，展現出印尼音樂的多樣性。
本次市集活動，設置多元異國美食，其中現場提供的印尼美食「Pukis Cake（普基斯蛋糕）」，可以品嚐到道地的印尼風味；此外，參與桃園老城區的走讀活動，可以品嚐富有椰子的香甜及香蘭葉滋味的印尼傳統點心椰絲球。
桃園市聯合服務中心執行長陳信守表示，在桃園市生活新移民約有20萬人，其中印尼籍新住民跟移工約有4萬人，市府9月開始於1999專線提供印尼及越南語的服務；藉由本次活動促進台灣和印尼之間的文化交流，讓彼此更深入地認識和欣賞印尼的文化和傳統，加強不同文化之間的友誼和合作。同時也預告12月9日(六)下午14:00在桃園新住民文化會館，還有一場越南禮俗文化活動及市集，歡迎蒞臨現場感受越南的傳統禮俗熱鬧氛圍。