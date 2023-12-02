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桃園新住民多元文化特展　體驗「印尼島嶼之美」

▲第2場桃園新住民文化市集x特展活動，透過桃園新住民姐妹透過表演以及市集美食、體驗活動，來了解來自不同文化背景的新家人，進而互相理解和尊重。（圖／聯合服務中心提供）
▲第2場桃園新住民文化市集x特展活動，透過桃園新住民姐妹透過表演以及市集美食、體驗活動，來了解來自不同文化背景的新家人，進而互相理解和尊重。（圖／聯合服務中心提供）

記者李春台／桃園報導

桃園市是一個多元文化共融的城市，擁有近20萬新住民和移工，為了讓台灣民眾更深入地了解新住民的母國文化和在台生活日常，今（2）日下午在桃園市新住民文化會館舉行第2場桃園新住民文化市集x特展活動，桃園市政府策劃了這場由印尼、越南、泰國等國家的桃園新住民姐妹透過表演以及市集美食、體驗活動，來了解來自不同文化背景的新家人，進而互相理解和尊重。

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桃園市政府新住民聯合服務中心表示，這次活動主題為「印尼島嶼之美」，活動包括市集、走讀活動、DIY體驗工作坊，以及多場精彩的表演和傳統文化展示。印尼彩虹女孩舞團帶來令人驚艷的舞蹈表演，以舞蹈串聯台灣和東南亞文化，為觀眾帶來了一場視覺和音樂的盛宴。

▲活動中展示傳統的印尼服飾Kebaya，Kebaya是印尼服飾以其豐富的色彩和獨特的設計而著稱，透過服飾展示欣賞到印尼的傳統之美。（圖／聯合服務中心提供）
▲活動中展示傳統的印尼服飾Kebaya，Kebaya是印尼服飾以其豐富的色彩和獨特的設計而著稱，透過服飾展示欣賞到印尼的傳統之美。（圖／聯合服務中心提供）
活動也安排一場精彩的傳統印尼服飾走秀，展示傳統的印尼服飾Kebaya，Kebaya是印尼服飾以其豐富的色彩和獨特的設計而著稱，透過服飾展示欣賞到印尼的傳統之美。活動中邀請到桃漾天籟歌唱大賽的總冠軍Nita演出，她是來自龍潭區的印尼籍歌手，去年奪得了該比賽的總冠軍，展現了她的音樂才華和音樂魅力；還有印尼搖滾樂團DEVISA Band呈現，為活動帶來動感音樂和娛樂，他們是一支由熱愛音樂的人組成的樂團，曾在全台巡迴演出，展現出印尼音樂的多樣性。

本次市集活動，設置多元異國美食，其中現場提供的印尼美食「Pukis Cake（普基斯蛋糕）」，可以品嚐到道地的印尼風味；此外，參與桃園老城區的走讀活動，可以品嚐富有椰子的香甜及香蘭葉滋味的印尼傳統點心椰絲球。

桃園市聯合服務中心執行長陳信守表示，在桃園市生活新移民約有20萬人，其中印尼籍新住民跟移工約有4萬人，市府9月開始於1999專線提供印尼及越南語的服務；藉由本次活動促進台灣和印尼之間的文化交流，讓彼此更深入地認識和欣賞印尼的文化和傳統，加強不同文化之間的友誼和合作。同時也預告12月9日(六)下午14:00在桃園新住民文化會館，還有一場越南禮俗文化活動及市集，歡迎蒞臨現場感受越南的傳統禮俗熱鬧氛圍。

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