「貓狗派團結會贏得勝利！」　蔡英文認養毛小孩「旺來」

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蔡英文表示，民進黨總統參選人賴清德是狗派、副總統參選人蕭美琴是貓派，堅信團結所有的貓狗派，絕對會贏得這場選舉的勝利。她也提到，台海穩定是全世界共同利益所在，呼籲國民要有信心，維持台海和平也要維持台灣的自主、尊嚴、民主與自由。
針對在野黨批評「大撒幣」的前瞻基礎建設，蔡英文表示，她花錢是為了投資台灣的未來，改善各地的重要基礎建設，帶動台灣經濟與國力提升，且她也已還債7810億，預計明年再還債1150億，是23年來還債最多的一年；蔡英文指出，台灣GDP規模今年預計突破23兆元，總稅收也從2015年的2.1兆成長到去年的3.2兆，今年還會比去年多，台灣也在國際競爭力評比中，躍升全球第六名。
蔡英文強調，因為她有國會過半，所以才能做這麼多的事情，若國會沒過半，即便有再好的政策，都沒辦法實施，呼籲台南人一定要投票給最會做事的王定宇，讓台南立委全部當選，「總統要過關、國會要過半」。
活動最後，蔡英文、黃偉哲與王定宇共同見證流浪動物的認養，蔡英文也特別在現場領養關廟黃犬「旺萊」，並與現場的毛小孩家長們一起為毛小孩繫上戰鬥領巾、別上「挺美德．Q版貓狗胸章」，讓毛小孩化身成為挺台派的戰貓與戰狗，成為明年大選的最佳助選員。
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