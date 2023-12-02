張再興男女通吃！磨蹭張睿家該邊　又擄獲按摩阿姨「只收我120」

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黃新皓因為戲的關係，很多粉絲會找他買虱目魚；民雄走在路上也都是被叫劇中名字「阿峰」。他們聊到在拍攝地有位算命阿姨，非常熱心都會特地幫張睿家、民雄、黃新皓特製便當拿去現場，但張睿家怕被下藥都不吃，就借花獻佛送給張再興，然後他也是吃得很開心，只是不解阿姨為何不煮給他一份。
說道算命阿姨，柏妍樺說被算出感情會有波折，但事業運還不錯，所以她就let it go，這時張再興又有問題了，阿姨也沒幫他算命，結果張睿家就解答：「可能就真的算了。」冷笑話頗有後勁，大家也挺捧場。其實張再興還是很有自信，雖然算命阿姨不愛他，但自己的主要ta其實也是阿姨那掛的，例如當地按摩店阿姨，只收他120元、收黃新皓就要300元，他笑說：「我的信徒都是一些阿姨，我hold得住！」
之前張再興認為長相吃虧沒啥戲，後來是靠了很多圈內人牽線，王識賢就是貴人之一，所以經濟狀況並不是太差，而且他也沒啥物欲。他笑說：「我為半斗米就折腰，大家都會幫忙，有就會幫我推一下，都很照顧我，有比較好一點，人總是有下坡要走。」他說賺得錢都會給爸爸，因為之前在從事八大行業，欠了很多錢，後來家人去處理，然後在他入圍金馬第二年後，就一次把剩下的300萬元還清。現在對他來說，都算是重新歸零，所以錢就給爸爸管理。
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