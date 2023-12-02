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張再興男女通吃！磨蹭張睿家該邊　又擄獲按摩阿姨「只收我120」

▲張再興（右）見面會上黏著黃新皓（左），拍攝時還磨蹭張睿家該邊，和擄獲按摩阿姨的心。（圖／華視）
▲張再興（右）見面會上黏著黃新皓（左），拍攝時還磨蹭張睿家該邊，和擄獲按摩阿姨的心。（圖／華視）

記者蔡依庭／台北報導

張睿家、柏妍樺、民雄、黃新皓、張再興今（2）日出席華視8點檔《阿叔》粉絲見面會，光他們4位就吵到不行，尤其是「雙張」張睿家和張再興有夠愛亂講話，說私下會互相約健身，然後張再興就被「頂」；還有拍戲不好好拍，張再興硬要用腳磨蹭張睿家該邊，2名男子嬉戲胡鬧玩得開心，不自覺傻笑全都被拍進戲裡。除此之外，拍攝地還有按摩阿姨讓張再興情有獨鍾，自豪說：「只收我120元。」

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《阿叔》播出後廣受好評，但是從一開始的上檔記者會，到現在的粉絲見面會，真正的主角「阿叔」王識賢都沒出現過，一直忙著在拍其他戲，演員們自從10月初殺青後，已經2個月沒見到他，但坦言因為王識賢的關係，在南部吃得很開，他們都不怕肚子餓，「騙吃騙喝」都靠鄉親的熱情。

▲張睿家（左）和柏妍樺開心與粉絲互動。（圖／華視）
▲張睿家（左）和柏妍樺開心與粉絲互動。（圖／華視）
黃新皓因為戲的關係，很多粉絲會找他買虱目魚；民雄走在路上也都是被叫劇中名字「阿峰」。他們聊到在拍攝地有位算命阿姨，非常熱心都會特地幫張睿家、民雄、黃新皓特製便當拿去現場，但張睿家怕被下藥都不吃，就借花獻佛送給張再興，然後他也是吃得很開心，只是不解阿姨為何不煮給他一份。

說道算命阿姨，柏妍樺說被算出感情會有波折，但事業運還不錯，所以她就let it go，這時張再興又有問題了，阿姨也沒幫他算命，結果張睿家就解答：「可能就真的算了。」冷笑話頗有後勁，大家也挺捧場。其實張再興還是很有自信，雖然算命阿姨不愛他，但自己的主要ta其實也是阿姨那掛的，例如當地按摩店阿姨，只收他120元、收黃新皓就要300元，他笑說：「我的信徒都是一些阿姨，我hold得住！」

之前張再興認為長相吃虧沒啥戲，後來是靠了很多圈內人牽線，王識賢就是貴人之一，所以經濟狀況並不是太差，而且他也沒啥物欲。他笑說：「我為半斗米就折腰，大家都會幫忙，有就會幫我推一下，都很照顧我，有比較好一點，人總是有下坡要走。」他說賺得錢都會給爸爸，因為之前在從事八大行業，欠了很多錢，後來家人去處理，然後在他入圍金馬第二年後，就一次把剩下的300萬元還清。現在對他來說，都算是重新歸零，所以錢就給爸爸管理。

▲張睿家、柏妍樺、民雄、黃新皓、張再興今舉辦粉絲見面會。（圖／華視）
▲張睿家、柏妍樺、民雄、黃新皓、張再興今舉辦粉絲見面會。（圖／華視）
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