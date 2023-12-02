UNIQLO「5大祕密」公開！前員工不藏了 內行都買牛仔褲原因曝
UNIQLO是源自於日本的平價服飾品牌，因價格便宜及款式眾多，受到許多台灣人喜愛。而身為UNIQLO前員工的網紅「穿西裝的阿順阿」，曾在TikTok揭露UNIQLO的5大祕密，其中更提到購買UNIQLO的牛仔褲CP值相當高，影片曝光後立即引起熱議。
記者賴禹妡／綜合報導
「穿西裝的阿順阿」在TikTok上傳影片，揭露UNIQLO的5大祕密，第一個就是UNIQLO的名稱由其實是源自於英文詞語Unique clothing（獨特衣著），當初公司在填寫公司註冊商標時，誤把C填成了Q，因此最後名稱才會變成UNIQLO。「穿西裝的阿順阿」接著補充，日本的首富正是UNIQLO母公司「迅銷集團」的董事長柳井正，他坐擁173億美金資產。
「穿西裝的阿順阿」指出，UNIQLO業績最好的時機就是每年感謝祭，「當然那時候也是折扣力度最大的時候」，他過去在UNIQLO旗艦店就職時，感謝祭的業績甚至好到一天可以達到業績700萬元。另外，在UNIQLO內部其實存在員工之間溝通的代號，例如10號就是上廁所、7號是接客人、11號則是有小偷。
「穿西裝的阿順阿」也表示，UNIQLO的牛仔褲原料全部都來自廣島同一間工廠，這家工廠同時又供應Gap及Levi's，因此購入UNIQLO牛仔褲其實CP值相當高，但他同時也指出，「就單以材質同家廠商來說，還有其他因素會決定價格，做工、品牌價值、品牌議價、設計，Levi’s有排扣、有背後海鷗線、有皮牌、有萬年不敗504」。