燕子北飛為萬美玲站台　盧秀燕：三大密案只有政黨輪替才能破

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盧秀燕致詞表示，自己當過六屆立委，知道萬美玲是非常好的立委，非當選不可，所以今天非常有誠意的親自來桃園站台。她提到，平常大多都是「漢子侯友宜、禿子韓國瑜、燕子盧秀燕」出現，但萬美玲太重要了，今天再加一子「君子張善政」，「四子」同台相挺萬美玲。
盧秀燕提到，現在台灣有三大密案，首先是「疫苗案」，一個小吃店可以幫國家買十幾億的疫苗，小吃店老闆至今仍未曝光，全民都想知道到底小吃店老闆是誰，但民進黨把疫苗購買資料封存三十年;第二密案「進口巴西蛋」，民進黨的農業部畜產會還交業者把巴西蛋跟台灣蛋混在一起做蛋液，結果被台中市政府和桃園市府破獲。盧透露，負責進口蛋的業者是高齡70多的大姐，到現在沒人採訪過她，「一個七十多歲的太太有什麼能力去買巴西蛋，還能混充蛋液？現在還有一些巴西蛋在倉庫，等著要再花五千萬銷毀」。
盧另提當第三案，南部某立委是國防委員的召集委員，是否涉及親中舔共？有無把國家機密送給他的中共女朋友？民進黨到現在都沒辦，到底是不是被設計的？有沒有賣台？
盧秀燕說，她真的很想知道這些秘密跟故事，「巴西蛋、疫苗、親中舔共」三大案三大秘密，只有政黨輪替才能破案，讓侯友宜當總統，萬美玲在立院支持總統，成立特偵組，全民才會知道這些秘密的真相。