寫真博覽會將登場！日本天使女神來台 傲人身材「比哥吉拉還兇」
睽違7年，一次收齊台、日、韓、馬、泰等地寫真女星共同參與的「TSE台灣寫真博覽會」，將於2024年1月26日起連續三天在松菸盛大舉辦，主辦單位重磅邀請有「日本天使女神」之稱的Kuriemi（くりえみ）參與盛會，她今年曾在IG秀出九份旅遊照，讓粉絲相當驚豔，都很期待她再度蒞臨台灣。
記者江芷稜／綜合報導
人氣很旺的Kuriemi，過去以偶像團體出道，時常在社群上分享性感照，光是IG就擁有130萬粉絲追隨，因為常曬出在泳池中穿比基尼的美照，在水波蕩漾映照下，豐滿E奶完全現形，成為粉絲焦點，養眼畫面讓粉絲們大讚「比哥吉拉還兇」，瞬間征服老司機們。
這位天使女神日前來來台灣也引起騷動，她穿起聖誕節風格的麋鹿裝，在信義區聖誕樹前擺拍，可愛又動人的模樣，讓台灣粉絲瞬間嗨翻，大喊「歡迎來台灣」。她還特別到了觀光景點九份取景，因為穿著性感服裝在路邊拍攝寫真，讓附近圍觀民眾迅速暴增，引起交通阻塞，也讓她大讚台灣民眾非常熱情。
「TSE台灣寫真博覽會」將邀請日本的「合法蘿莉」長澤茉里奈、「性感空手道女王」清水藍里、韓國的高人氣百萬IG女神Bitnara、擁有Coser身材教科書稱號的泰國模特兒Moiichan、「性感小野馬」玟妡以及「G罩杯甜心」嵐芯語等人參與，眾多女神將親臨現場與粉絲互動，門票已經開賣，票價700元，售票網址https://jkface.net/shotexpo/2024。
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