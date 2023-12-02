鳳小岳登簡單生活節！招認身體受損要修復 爆粗口喊「要哭了」
鳳小岳今年推出個人首張創作專輯《風車》，今（2）日他登上「2023簡單生活節」雲舞台演出，此次是他二度參加簡單生活節，直言：「心境像從男孩蛻變成男人的感覺。」先前他提到過度工作讓身體受損，因此在簡單生活節上預告，演出完後，會進入更深的修復生活。此外，鳳小岳演唱歌曲時，與現場粉絲分享心情，爆粗口表示討厭的事情很多，「不講了，不然要哭了。」
記者吳雨婕／綜合報導
鳳小岳現場演唱包括〈風車〉、〈Soaking in Divine〉、〈南瓜超人〉等多首新專輯中的曲目，讓觀眾一睹鳳小岳現場演出的舞台實力與魅力，他還特別選唱伍佰的〈路〉，他先前透露因前陣子過度工作有感身體受損，預告待簡單生活節演出後將進入更深的修復生活，問及打算如何修復？他笑說：「每天計畫10點睡覺吧。」
在演唱充滿正能量的歌曲〈給你〉前，他感性表示：「好多話想要講 ，不知道從哪開始，這幾年發生的事情，相信大家都有很多精彩版本，滿靠北的事情真的滿多，還可以在這邊...不講了，不然要哭了。」
鳳小岳唱完〈從今以後你自由了〉後，他自嘲只顧著唱歌、都忘了介紹歌名，「負面的事情一直在轉，受夠了，〈從今以後你自由了〉給大家點正能量，今年8月發了我的專輯，剛好今天可以跟大家見面，我真的是一個幸運的人！台上的人常說『想做什麼去做』，講得很輕鬆，做的時候頭痛，套句經典電影的話，『意義是三小，我只知道義氣』，這句話的意思就是『讓我們認真活在當下吧』！」
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