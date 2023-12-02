曝暖男性格！蕭美琴認證賴清德有偶包「比較矜持、內心溫暖」

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不過，蕭美琴也透露，賴清德在當台南市長期間，有太多人叫他賴神，變成有一點偶包，所以大家會覺得他比較「ㄍㄧㄥ（矜持）」一點，但內心是很溫暖的。
蕭美琴提到，兩人共事多年，但她從來沒有當過賴的部屬，因此可以很坦誠、直接的溝通，賴也很願意對等溝通、互動，是很溫暖、善良、認真、有正義感的人，「彼此幾十年來共事關係、情同兄妹，很多事情還在發展中，現在最重要目標就是勝選」。
至於會不會擔心選上副總統的發揮空間？及未來如何與賴清德分工？蕭美琴提到，在憲法上副總統沒有什麼特別權責，就是備位元首，做每一件事情都要總統授權，以歷任總統來看，蔡英文任內就有幾項比較困難的改革，需要副總統協助，像行政院長陳建仁也有參與年金改革議題，這是總統賦予他的任務。
蕭美琴說，當初與賴清德討論時也有提到，她在美國第一線能夠有很大的自由度、也為國家做很多事情，她也不想要放棄，但民進黨沒有執政這個位置也沒有了，「賴清德表達希望借重我的經驗，而這些經驗確實很珍貴，至於未來細部怎麼分工就由總統授權，這也是我國憲法的精神」。
此外，談到駐美的豐碩成果，蕭美琴強調創意很重要，駐美初期正逢疫情肆虐全球，她與外交團隊靈活運用各種場合，盡力爭取與國際交朋友的機會。
她也提到，在美國為台灣做外交、穿梭於各種不同立場的政黨之間，最重要的就是不能讓台灣的議題成為鬥爭武器，所以取得平衡、取得各方的信任一直是她與團隊的首要任務。
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