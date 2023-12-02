黃國昌批綠墮落太快！台灣基進酸：腐化成白國昌也很快

曝暖男性格！蕭美琴認證賴清德有偶包「比較矜持、內心溫暖」

▲蕭美琴說，賴清德是暖男性格，且有點偶包。（圖／記者陳明中攝，2023.11.20）
▲蕭美琴說，賴清德是暖男性格，且有點偶包。（圖／記者陳明中攝，2023.11.20）

記者陳佩君／台北報導

民進黨副總統參選人蕭美琴談起與民進黨總統參選人賴清德時表示，她與賴清德共事多年，彼此關係情如兄妹，而賴清德過去曾被叫賴神，因此變成有點偶包，雖然比較矜持一點，但內心是很溫暖的。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蕭美琴日前接受「敏迪選讀」Podcast專訪，並於今（2）日播出。蕭美琴談到賴清德時說，她與賴認識很久，在立法院共事多年，賴是暖男性格，有一次她帶助理去環島員工旅遊，賴很熱情請整個團隊吃飯，「那已經10幾年前，賴其實蠻平易近人也很溫暖」。

不過，蕭美琴也透露，賴清德在當台南市長期間，有太多人叫他賴神，變成有一點偶包，所以大家會覺得他比較「ㄍㄧㄥ（矜持）」一點，但內心是很溫暖的。

蕭美琴提到，兩人共事多年，但她從來沒有當過賴的部屬，因此可以很坦誠、直接的溝通，賴也很願意對等溝通、互動，是很溫暖、善良、認真、有正義感的人，「彼此幾十年來共事關係、情同兄妹，很多事情還在發展中，現在最重要目標就是勝選」。

至於會不會擔心選上副總統的發揮空間？及未來如何與賴清德分工？蕭美琴提到，在憲法上副總統沒有什麼特別權責，就是備位元首，做每一件事情都要總統授權，以歷任總統來看，蔡英文任內就有幾項比較困難的改革，需要副總統協助，像行政院長陳建仁也有參與年金改革議題，這是總統賦予他的任務。

蕭美琴說，當初與賴清德討論時也有提到，她在美國第一線能夠有很大的自由度、也為國家做很多事情，她也不想要放棄，但民進黨沒有執政這個位置也沒有了，「賴清德表達希望借重我的經驗，而這些經驗確實很珍貴，至於未來細部怎麼分工就由總統授權，這也是我國憲法的精神」。

此外，談到駐美的豐碩成果，蕭美琴強調創意很重要，駐美初期正逢疫情肆虐全球，她與外交團隊靈活運用各種場合，盡力爭取與國際交朋友的機會。

她也提到，在美國為台灣做外交、穿梭於各種不同立場的政黨之間，最重要的就是不能讓台灣的議題成為鬥爭武器，所以取得平衡、取得各方的信任一直是她與團隊的首要任務。

更多「2024大選」相關新聞。

決定參選有告知家人！蕭美琴曝理想台灣樣貌「很驕傲、有尊嚴」

黃國昌批綠墮落太快！台灣基進酸：腐化成白國昌也很快

內幕／決戰台中搖擺州！賴清德力守激戰區席次、銳減最強母雞氣燄

曝柯文哲曾稱柯建銘是恩人！姚立明批：恩將仇報、自己打臉自己

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞