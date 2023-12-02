蕭美琴終於來了！台中造勢山城初登場 候選人忙著追加椅子
民進黨副總統候選人蕭美琴今晚到台中市東勢區，為相識20幾年的立委候選人謝志忠站台。這也是蕭美琴登記參選後，首度在台中公開露面，吸引不少民眾前往，競選團隊忙著找廠商追加塑膠椅。蕭美琴稱讚台南老同鄉謝志忠是正派溫暖的人，地方需要對服務有熱忱的立法委員，才能帶來改變。
記者顏幸如／台中報導
「蕭美琴真的來了！」再次挑戰立委江啟臣的民進黨候選人謝志忠，以往在東勢地區造勢以中型活動為主，今天（2）日晚上成立山城後援會，事前宣傳將是「蕭美琴台中第一場」，晚會剛開始不久，民眾就反映座位不夠，競選團隊緊急向廠商追加500張塑膠椅，會場湧進超過2千人，創下民進黨在山城造勢史上最多的人數。
今晚是蕭美琴在台中的首場造勢，蕭美琴和謝志忠的老家都在台南，她透露兩人認識20幾年，5連霸的他是資深議員，熟悉基層，以前她參選僑選立委時靠謝志忠幫忙，現在回過頭來幫謝志忠輔選。蕭美琴指出，美麗的台中山城和她在花蓮的經驗很像，地方有很多的期待和願望，希望交通更便利、子女回鄉打拚；在外地工作的遊子，希望家鄉長輩獲得更好照顧，這些都需要對地方服務有熱忱的立法委員，為地方帶來改變。
蕭美琴說，政治人物要給下一代榜樣，如果希望下一代是正派溫暖的人，就要支持像謝志忠這樣的候選人，讓台灣繼續前進。她也希望大家用愛護台灣的心、壯大台灣的精神支持「美德配」，讓台灣不必內耗，讓國會進步的力量持續擴大。