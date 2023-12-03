巷仔內／選戰倒數在野找選情破口　「胖周瑜」任副閣揆成箭靶

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鄭文燦天資聰頴且處事圓融，對政治具有高敏感性，行政院長陳建仁更是借重其協調溝通能力，在上任後召開首次行政院會並邀請六都市長列席，當時就指定鄭文燦擔任聯繫窗口，成功扮演府院黨溝通關鍵角色，作為看守內閣的副院長，在陳建仁充分授權下，主責並統籌許多重要決策會議進行。
2024選戰開打至今，賴清德在4月中早已獲黨提名參選總統，但賴從政即將邁入30年，經歷大小戰役早已多次被檢視，擁有嚴重道德潔癖更是眾所皆知，子弟兵惹出麻煩事，二話不說就是「斬立決」，在野黨只能將矛頭指向新潮流與旁人開刀，而鄭文燦不僅是黨政間的溝通平台，時常在第一線說明政院政策推動，成為在野質疑政府施政時首要攻擊的目標。
從賴清德參選總統以來，在野對鄭文燦的政治攻擊就從未停歇。5月起，國民黨直指與im.B詐騙案主嫌曾國緯關係匪淺；8月中，黃國昌指控協助88會館負責人郭哲敏神準投資；緊接著在10月遭影射是「雞蛋門神」；日後更爆出網傳與妙齡女子飯店開房間事件與「澳門桃色行」接受招待，刀刀都朝著鄭文燦招呼而去，為捍衛自身清白，已委託律師提告至少8人。
鄭文燦身為黨內中生代的接班梯隊，更是2024大選桃竹苗輔選母雞，在綠營桃園立委選情危急之際，在野盼藉此撬動本命區立委選情，重挫其從政之路。鄭文燦守成桃園立委席次有輸不得的壓力，據悉每周末皆赴桃園輔選外，近期多場公務行程也安排前往桃園，2024關鍵之役不只關係總統勝選與立委過半，更攸關個人仕途，能否放眼未來、累積政治能量。
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