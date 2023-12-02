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奇美醫院「家屬支持團體」給思覺失調症家屬一道溫暖的光

▲台南市衛生局局長蘇世斌(左四)與奇美醫院精神醫學部部長林健禾(右四)、奇美醫院精神醫學部成癮防治科主任張志誠(左三)、奇美醫院精神醫學部臨床心理師黃意茜(左二)及同仁合影（圖／記者林怡孜攝，2023,12,02）
▲台南市衛生局局長蘇世斌(左四)與奇美醫院精神醫學部部長林健禾(右四)、奇美醫院精神醫學部成癮防治科主任張志誠(左三)、奇美醫院精神醫學部臨床心理師黃意茜(左二)及同仁合影（圖／記者林怡孜攝，2023,12,02）

記者林怡孜/台南報導

社會上大多數人對於「思覺失調症」患者有誤解，多聚焦在精神症狀與暴力攻擊的社會事件上，罹患「思覺失調症」不僅對於病人造成深遠影響，同時也讓家屬難以啟齒，害怕社會對自己與家人的排斥，成為生命中難以承受之重。

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▲「思覺失調症家屬支持團體」的紓壓課程讓家屬透過藝術創作得到放鬆與喘息（圖／記者林怡孜攝，2023,12,02）
▲「思覺失調症家屬支持團體」的紓壓課程讓家屬透過藝術創作得到放鬆與喘息（圖／記者林怡孜攝，2023,12,02）
奇美醫院精神醫學部成癮防治科主任張志誠表示，「思覺失調症」是一個大腦的疾病，需要一輩子用藥，病人大多無病識感，總認為家屬逼迫他們吃藥，這對家屬的耐心往往是種考驗。心疼家屬心中的痛，奇美醫院精神醫學部自106年9月起開辦「思覺失調症家屬支持團體」，從剛開始一年一梯6次家屬團體，110年開始與台南市衛生局合辦後，111年增加讀書會團體、紓壓團體，112年又增加平日梯團體，112年總計共有四梯24次團體。


張志誠表示，「思覺失調症家屬支持團體」3種照顧課程分別為讀書團體、賦能團體及紓壓團體。無論是心理師與護理師所帶的賦能團體、資深精神科醫師帶領的讀書團體、或是各種專業人員運用多元媒材，如藝術、心理劇、沙遊、桌遊、正念、瑜珈、筋膜放鬆等方式的紓壓團體，皆協助成員分享彼此經驗、學習專業知識、相互提供情緒支持。透過團體力量與定期聚會，減緩家屬的無助、孤獨及愧疚感。


奇美醫院精神醫學部臨床心理師黃意茜表示，有家屬因為孩子得了思覺失調症而罹患憂鬱症，後來參加了「思覺失調症家屬支持團體」，「讀書團體」，讓她有機會與專業的醫生詢問心中的各項疑惑,，參與瞭解孩子被醫治的方式；透過「支持賦能團體」的心理諮商師與護理師幫助提升照顧孩子的方法及壓力的管理；「家屬支持團體」使她能在沉重的心理壓力與滿滿的情緒中暫時得以解脫，並且與其他家屬在艱難的情形下互相傾聽、理解與認同。


黃意茜指出，「思覺失調症家屬支持團體」至今已協助了449人次，未來奇美醫院精神醫學部將持續擴增團隊成員、擴大團體規模，使照顧者在陪伴思覺失調症病人的漫漫長路上，能破除迷霧，看見曙光。也期盼每個病患的家屬能不用再擔心病患失控時得到的只有社會的指責,在每個暗夜中無助的哭泣、在失望中尋找支援的手。

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