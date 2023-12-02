霧社水庫驚見「超巨海獅」！竟是卡努颱風後遺症 奇景空拍照曝光
今年8月卡努颱風襲台，驚人破壞力導致各地災情慘重，尤其又以南投縣仁愛鄉受創最為嚴重。而當時受到卡努颱風吹斷的山上漂流木，皆沖入霧社水庫中，經過3個月打撈清理仍數量眾多，生態學者蔡嘉陽近日就秀出空拍機的畫面，竟發現漂流木堆積在水庫中，形狀如同一隻巨大的海獅，奇景曝光後立即引起熱議。
記者賴禹妡／綜合報導
蔡嘉陽博士近期調查卡努颱風後南投河川的環境變化，並以空拍機紀錄了霧社水庫的俯瞰模樣，只見霧社水庫內的成群漂流物聚集，遠看竟如同一隻巨大海獅，且看起來正在抬頭，生動的奇景瞬間引起生態同好熱烈討論。
蔡嘉陽博士還曬出5天前的霧社水庫畫面，只見水面上仍堆積整片長條形漂流木，沒想到經過短短幾天水流變化，整片漂流木的造型就發生變化。對此，林業及自然保育署南投分署指出，這批漂流木貴重木皆已完成註記及運，並自10月30日起開放民眾撿拾，至今已撿拾400立方公尺，也提醒大家若想轉賣或出售漂流木，仍可在上班時間到南投分署埔里工作站霧社分站登記後前往撿拾，如為自行使用則可直接去撿拾不須登記。
而萬大發電廠表示，自卡努颱風來襲後，大量漂流木從集水區沖刷而下，導致霧社水庫淤積嚴重，漂流木一度佔據水面約1成的面積。台電目前以攔截網控制漂流木移動，同時委託包商打撈漂流木到臨時堆置場，不會影響到水庫運作，但也要求包商加速漂流木打撈作業。