69人送醫！大甲媽百年南巡屏東疑食物中毒 周春米探視要求速查
大甲鎮瀾宮媽祖今（2）日南巡抵達東港鎮，吸引數千民眾參與盛事，傍晚卻傳出疑似食物中毒事件，到晚間9:30止，計有69人送醫，1人住院，8人留院觀察；縣長周春米晚間趕抵醫院探視病患，並要求東港鎮衛生所主任及同仁就近掌握狀況，隨時提供協助。
記者鄭婷襄／屏東報導
縣府表示，縣衛生局是在今日下午4:42接獲醫院通報，疑似大甲媽繞境工作人員出現疑似食物中毒狀況，消防局也派出14車次載送病患到東港輔英及安泰醫院，到晚間9:30止，計有69人送醫，檢傷二級4人、三級59人、四級6人，目前仍有1人住院、8人留在醫院急診室觀察，另有60人症狀舒緩出院。
縣長周春米也在晚間趕到醫院探視病患，她請留觀民眾打針服藥後安心休息，會請院方全力照顧，縣府也會提供必要協助，周春米表示，目前衛生局已經展開攝食調查，並依食品安全衛生管理法進行現場衛生稽查，以及疑似食品中毒調查與環境檢體採樣，將儘快完成調查公佈。
衛生局則是提醒民眾，不論外食或自行烹煮，都需特別注意餐飲場所之衛生狀況，避免生食，且食材應充分煮熟，迅速食用完畢，謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要澈底加熱」之五要原則，以預防食品中毒事件之發生。