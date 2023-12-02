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年底前起飛！12月「4生肖」財運爆棚　第一名賺到直飆巔峰

▲塔羅牌老師艾菲爾點名4生肖，12月財運將會一鳴驚人，不論是事業或投資都有機會蓬勃發展（示意圖／shutterstock）
▲塔羅牌老師艾菲爾點名4生肖，12月財運將會一鳴驚人，不論是事業或投資都有機會蓬勃發展（示意圖／shutterstock）

記者賴禹妡／綜合報導

正式進入12月份，也代表2023年只剩最後一個月，許多人都相當關注自身運勢，期盼能在年終之際翻身。對此，塔羅牌老師艾菲爾就點名4生肖，12月財運將會一鳴驚人，不論是事業或投資都有機會蓬勃發展，其中屬虎之人更是有望達到巔峰狀態。 

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第四名：生肖狗 

踏入2023年的最後一個月，生肖狗（屬於陽土）可望在財運方面受惠於土的穩定性。 土生金的特性為狗帶來一份堅實的理財基礎，使其在這個月更容易累積財富。土的穩定性有助於屬狗之人在金錢方面保持平穩，同時也提供了應對風險的基礎。這段期間，生肖狗可以著重於細緻的理財計畫，也可考慮進行一些穩健的投資，以實現財富的持續增值。 在這個月底，財運的穩定表現將為狗狗的未來帶來更多機會。 

第三名：生肖龍 

步入2023年的最後一個月，生肖龍（屬於陽土）有望迎來一段相對順利的財運時光。 五行中土生金，這樣的組合使得龍在這個月裡能夠穩定地累積財富。土的穩定性為龍帶來了良好的理財基礎，同時金的質感提升了財富的品質。 在這段期間，生肖龍可以著重於積極開發理財機會，也可以考慮一些長遠穩定回報的投資項目。這個月有助於龍友們在財富上取得更多積累，提升自己的整體財務實力。 

小孟老師分享，8月下半月有「3生肖」財運大旺，其中第一名不論正財、偏財運都很強。（示意圖／取自pixabay）
▲生肖龍在12月可以著重於積極開發理財機會，也可以考慮一些長遠穩定回報的投資項目。（示意圖／取自pixabay）
第二名：生肖猴 

迎接2023年的最後一個月，生肖猴（屬於陽金）可望享受到較穩定的財運。在金水相生的五行相生相剋中，猴子將在這個月感受到金的穩定性與水的流動力量。 這樣的五行組合為猴子帶來了理財和投資的機會，使其財運更為穩定。 在這段期間，生肖猴可以善用金的屬性，謹慎理財，或者考慮一些具有增值潛力的投資項目，可能在12月中獲得一些額外的獲利。 這也是一個值得屬猴之人好好把握的財運月份。 

第一名：生肖虎 

步入2023年的最後一個月，生肖虎（屬於陽金）有望迎來一波財運上的亮點。金水相生的五行關係為虎帶來了額外的機會，可能在12月中獲得一些意外的收入。這段期間，虎的財運較佳，金的力量助長了水的流動，象徵著機會之源。因此，生肖虎在這個月裡有可能透過一些出人意料的途徑，讓自己的財務狀況獲得額外的提升。在這股財運暖流中，屬虎之人的狂撈一筆計畫或許將在12月達到高峰。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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