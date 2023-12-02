李正皓、卓冠廷、陳柏惟開砲　若韓國瑜當立法院長李柏毅要扛

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李柏毅表示，2018年韓國瑜當選後高雄市政停擺，在大家齊心協力下，才完成罷免市長這項不可能的任務。然而，韓國瑜現在意圖圖競選立法院長，要再罷免掉他的機率是微乎其微。中央許多政策的推動都與立法院長相關，一旦韓國瑜當上立法院長，這些建設都可能因此受到影響，台灣也就很難再繼續前進。所以要拜託大家要搶救王義川、搶救李柏毅。
陳柏惟指出，高雄從四十年前充滿污染的重工業城市，到引進台積電與半導體產業進駐，民進黨花了相當大的心力，才成功完成城市轉型，這也代表了鄉親們沒有支持錯人。即便台灣頻頻遭遇武漢肺炎與中國威脅，但在蔡英文總統帶領下，我們在國際社會上結交許多盟友；在經濟表現上，GDP超越韓國、股市超車香港。
陳柏惟批，韓國瑜與李眉蓁稱魚叉飛彈放在左營不安全，但當年國民黨遷台時設置陸海空三軍官校，壓根沒問過高雄人的意見，而現今國防系統的設置是正為了保護台灣，李柏毅未來進入立法院將會全力替大家看顧高雄、守護台灣。
卓冠廷認為，左營楠梓是國會能過半的關鍵，若這次選舉李柏毅能順利接棒劉世芳，民進黨才有辦法達成國會過半的目標；李柏毅若能當選，拯救王義川行動就能成功。
卓冠廷也說，即便日前對手藉由文宣事件抹黑，最後反遭高雄郵局打臉，李柏毅面對這些不查證的無差別攻擊，仍選擇以正向選舉迎接挑戰，透過政績與政見爭取選民認同，實在相當不容易。
李正皓指出，韓國瑜和李眉蓁都反對魚叉飛彈系統營區設置，若照他們的邏輯，左營也不用軍港，乾脆直接叫中國進來台灣。這些牛鬼神社若進到立法院後，肯定會杯葛每一項守護台灣的政策，保證比馬文君還要可怕。
李正皓補充，民進黨能否在高雄敲出全壘打，李柏毅和黃捷是國會過半的關鍵，明年若韓國瑜當上立法院長，李柏毅絕對責無旁貸，也懇請在場鄉親不要再讓韓有任何機會，要全力支持賴清德、支持李柏毅、支持民進黨。