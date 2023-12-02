重啟休戰協商陷僵局！以色列總理召回談判小組 控哈馬斯未遵協議
以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）的停火協議，已於昨（1）日到期，加薩地區戰火再起。外界高聲呼續延續得來不易的和平，以色列與哈馬斯代表持續在卡達進行談判，不過，以色列總理辦公室最新發布聲明，強調談判「陷入僵局」，已經下令談判小組離開卡達返國。
記者倪浩軒/綜合報導
根據以色列媒體報導，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室發表聲明表示，由於談判陷入僵局，根據納坦雅胡親自下達的命令，談判小組將離開卡達返國。聲明中將談判破裂歸咎於哈馬斯沒有遵守協議，釋放之前曾答應要釋放的人質。
在卡達的談判本來是由情報特務局摩薩德（Mossad）負責，事實上在最新一輪以巴戰爭爆發後，摩薩德與納坦雅胡之間的關係就有些耐人尋味，納坦雅胡曾指責摩薩德未能事先掌握哈馬斯襲擊的情資，而納坦雅胡指示摩薩德於戰後持續在全球暗殺哈馬斯高層，也被摩薩德前局長哈里維（Efraim Halevy）認為是餿主意，只會激怒對方升高衝突。
雖然以色列已經宣布撤回談判人員，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）仍表示自己將前往卡達設法促成新的停火協議。馬克宏提到，自己將會向加薩人民提供他們迫切需要的援助，還說以色列需要重新考慮「摧毀哈馬斯」的戰爭目標，因為若堅持達成這樣的目標，可能會讓戰爭持續數十年。