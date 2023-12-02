菲律賓深夜7.7強震！日本急發「海嘯警報」 氣象署說明對台影響
菲律賓南部最大島嶼民答那峨島（Mindanao）在台灣時間週六（12月2日）晚間10點37分發生芮氏規模7.6大地震，深度為45公里，震央位置北緯8.527度、東經126.449度，日本氣象廳發布海嘯注意警報，日本靠太平洋沿岸都可能會受到影響，預測海嘯高度可能達1公尺，對此台灣中央氣象署表示，本次菲律賓地震對台灣並無海嘯威脅，民眾可不必過度擔憂。
記者張志浩／綜合報導
氣象署地震預報中心科長陳達逸說明，本次菲律賓民答那峨島芮氏規模7.6地震的成因，推測是當地有兩個不同的隱沒板塊，西邊的隱沒到東邊那一塊娑產生的能量釋放，而這兩個隱沒板塊皆都是屬於菲律賓海板塊的一員，而根據「太平洋海嘯警報資訊」，台灣並不在海嘯警報的範圍內，日本方面因為距離比台灣還要遠，實際情況還有待觀察。
陳達逸指出，本次菲律賓地震的深度達45公里，通常40公里以上的地震，對引發海嘯的效果較不明顯，且要出現海嘯，芮氏規模7.6也不算太大，民眾無需擔憂；不過芮氏規模7.6的地震後續在震央周圍一地還會有大大小小的餘震出現，若有前往菲律賓或親友在菲律賓一定要特別小心。
至於日本氣象廳發布的海嘯警報，注意地區包括千葉縣內房、伊豆諸島、小笠原諸島、静岡縣、愛知縣外海、三重縣南部、和歌山縣、德島縣、高知縣、宮崎縣 、鹿兒島縣東部、宮古島．八重山地方，海嘯可能會在當地時間3日凌晨1點30分左右抵達宮古島八重山地區。