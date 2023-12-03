NBA／勇士競爭力下滑　美媒建議三方交易、用Wiggins升級成Siakam

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一支1年半之前才剛剛拿下冠軍的球隊是否需要拯救？這是值得討論的問題。但勇士現階段可能確實需要去看看報價，試著拿起話筒聯絡其他球隊GM，詢問有無提升陣容的可能性。
Bailey則在他近期發布的文章中，給了勇士GM Mike Dunleavy Jr.一些建議——一筆圍繞勇士、暴龍和尼克的3方交易：
金州勇士隊獲得：Pascal Siakam和Isaiah Hartenstein
多倫多暴龍隊獲得：Andrew Wiggins、Evan Fournier、Jonathan Kuminga、Quentin Grimes、來自尼克的2024年首輪選秀權、來自尼克的2028年首輪選秀權和來自勇士的2028年首輪選秀權
紐約尼克隊得到：OG Anunoby、Moses Moody、Gary Payton II
這筆交易的框架是以知名球評Bill Simmons此前的說法作為骨架，「Andrew Wiggins和Jonathan Kuminga去換Pascal Siakam。誰說不可以？Wiggins打出一個糟糕的賽季。真的，從去年開始，他消失了6-8周。我們仍然不知道到底發生了什麼事。Kuminga已經是第3年了，到第3年我應該需要知道『你有機會成為大人物嗎？』對於他來說，他顯然需要一支新的球隊。」
NBA交易機器顯示，勇士隊需要騰出薪資空間來接受Siakam的4年1.3億美元的頂薪合約，本賽季他進入合約最後一年，收入將達到3780萬美元，而Wiggins加上Kuminga的合約只有大約3030萬美元。所以Bailey的交易包裹是調整後的結果，如此才能配平薪資。
對於勇士隊來說，Siakam的加入將帶來巨大的影響，他們確實需要一名既能得分又能防守的全能前鋒，前者有能力做到這一點。他是不是勇士的正解無從得知，但至少是個選擇。
暴龍能從這筆交易中得到重建需要的選秀權和年輕球員；尼克可以得到OG Anunoby，一名菁英的3D好手；Moses Moody以及Gary Payton II不是能改變球隊格局的球員，但卻是能做出貢獻的輪換。
但無論交易包裹多麼精美、吸引眼球，關於球隊內部陣容改動操作最難的一點是顧及人和。交易來的球員是否有良好的化學效應、交易走的球員的空缺是否能夠彌補的，肯定是勇士隊需要去盤算的。