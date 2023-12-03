中華職棒／震撼彈！陳俊秀確定轉戰中信兄弟！最多須支付1095萬

NBA／勇士競爭力下滑　美媒建議三方交易、用Wiggins升級成Siakam

▲金州勇士隊近況不佳，暴龍隊前鋒Pascal Siakam被認為是可以考慮交易來的人選。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士隊近況不佳，暴龍隊前鋒Pascal Siakam被認為是可以考慮交易來的人選。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

Stephen Curry毫無疑問仍處於生涯巔峰，但勇士開季9勝10敗的戰績，卻說明這支球隊近期正面臨一些問題。面對冠軍陣容的老化，外界許多聲音希望他們能夠做出改變，對此美國體育媒體《Bleacher Report 》寫手Andy Bailey也做出建議，認為勇士可以大膽地用年輕球員Moses Moody和Jonathan Kuminga，加上先發前鋒Andrew Wiggins作為主要包裹去執行交易，嘗試去得到多倫多暴龍明星前鋒Pascal Siakam。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Klay Thompson看起來很難回到他從前的身手，而Draymond Green陰晴不定的情緒又成為不定時炸彈，休賽季交易掉Jordan Poole宣告雙向計畫徹底結束，勇士現在只有一條直路走到底：圍繞Curry組建一支有競爭力的陣容，去衝擊最後的冠軍窗口。

一支1年半之前才剛剛拿下冠軍的球隊是否需要拯救？這是值得討論的問題。但勇士現階段可能確實需要去看看報價，試著拿起話筒聯絡其他球隊GM，詢問有無提升陣容的可能性。

▲金州勇士射手Klay Thompson本季狀態不佳，糟糕的出手選擇可能是導致他手感低迷的一個重要原因。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士射手Klay Thompson本季狀態不佳，作為王朝核心，他可能無法承擔勇士隊第二出手選擇的重任。（圖／美聯社／達志影像）
Bailey則在他近期發布的文章中，給了勇士GM Mike Dunleavy Jr.一些建議——一筆圍繞勇士、暴龍和尼克的3方交易：

金州勇士隊獲得：Pascal Siakam和Isaiah Hartenstein

多倫多暴龍隊獲得：Andrew Wiggins、Evan Fournier、Jonathan Kuminga、Quentin Grimes、來自尼克的2024年首輪選秀權、來自尼克的2028年首輪選秀權和來自勇士的2028年首輪選秀權

紐約尼克隊得到：OG Anunoby、Moses Moody、Gary Payton II

▲金州勇士前鋒Andrew Wiggins即將歸隊，他因為父親的醫療問題而缺陣。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士前鋒Andrew Wiggins是球隊在2022年奪冠的功臣，但他狀態下滑的很快。（圖／美聯社／達志影像）
這筆交易的框架是以知名球評Bill Simmons此前的說法作為骨架，「Andrew Wiggins和Jonathan Kuminga去換Pascal Siakam。誰說不可以？Wiggins打出一個糟糕的賽季。真的，從去年開始，他消失了6-8周。我們仍然不知道到底發生了什麼事。Kuminga已經是第3年了，到第3年我應該需要知道『你有機會成為大人物嗎？』對於他來說，他顯然需要一支新的球隊。」

NBA交易機器顯示，勇士隊需要騰出薪資空間來接受Siakam的4年1.3億美元的頂薪合約，本賽季他進入合約最後一年，收入將達到3780萬美元，而Wiggins加上Kuminga的合約只有大約3030萬美元。所以Bailey的交易包裹是調整後的結果，如此才能配平薪資。

對於勇士隊來說，Siakam的加入將帶來巨大的影響，他們確實需要一名既能得分又能防守的全能前鋒，前者有能力做到這一點。他是不是勇士的正解無從得知，但至少是個選擇。

「新龍王」Pascal Siakam。（圖／美聯社／達志影像）
Pascal Siakam的4年1.3億美元的頂薪合約，本賽季進入合約最後一年，收入將達到3780萬美元。（圖／美聯社／達志影像）
暴龍能從這筆交易中得到重建需要的選秀權和年輕球員；尼克可以得到OG Anunoby，一名菁英的3D好手；Moses Moody以及Gary Payton II不是能改變球隊格局的球員，但卻是能做出貢獻的輪換。

但無論交易包裹多麼精美、吸引眼球，關於球隊內部陣容改動操作最難的一點是顧及人和。交易來的球員是否有良好的化學效應、交易走的球員的空缺是否能夠彌補的，肯定是勇士隊需要去盤算的。

NBA／勇士「剛果野獸」被Kerr盛讚　防守Leonard和George卻零犯規

NBA／勇士有意和Chris Paul續約　美媒：有合適的價格他可能留隊

NBA／Steve Kerr兩次爭議決策讓勇士遭逆轉　換下M.Moody讓人費解

NBA／勇士失去制裁D.Green的底氣　未追究Poole事件造成連鎖影響

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞