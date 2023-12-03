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中華職棒／陳俊秀轉戰中信兄弟！繼林智勝、賴鴻誠將成史上第4人

▲樂天桃猿陳俊秀轉戰中信兄弟，簽下複數年約。（圖／NOWnews資料照）
▲樂天桃猿陳俊秀轉戰中信兄弟，簽下複數年約。（圖／NOWnews資料照）

記者吳政紘/綜合報導

樂天桃猿強打者陳俊秀，2日深夜傳出已經跟中信兄弟達成共識，簽下複數年約，另有激勵獎金，只等中信兄弟正式官方宣佈，就可以公開內容，兄弟也預計為他召開加盟記者會，陳俊秀將成為史上第4位經由自由球員資格轉隊的選手。

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過去中職有3名球員，透過自由球員資格轉隊，分別是林智勝、鄭達鴻、賴鴻誠。林智勝是中職歷史上首位成功行使自由球員權利轉隊的選手，在2015年他以總額3年4500萬台幣從Lamigo桃猿（樂天桃猿）轉戰中信兄弟，不僅成為史上首位透過該制度轉隊的球員，更成為中職首位「純本土」月薪破百萬的選手。

第二位則是鄭達鴻，2015年他以3年超過2000萬元價碼，從義大犀牛轉投中信兄弟，成為首位獲得2000萬合約的捕手，更一舉打破高志綱的紀錄，成為中華職棒史上最貴捕手。

第三位是2020年，樂天桃猿以2年、平均月薪將近40萬元左右的合約，成功延攬富邦悍將左投賴鴻誠。富邦球團則在挑走樂天桃猿隊內野手楊瑞承，並獲得新台幣234萬元轉隊費。

陳俊秀將成為史上第4人，並且樂天可望獲得1095萬元全額轉隊費，或是以半價547萬左右，加上一名補償人選。

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