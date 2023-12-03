7.6強震深夜襲菲律賓！民眾街上狂奔慌逃　海嘯警報已解除

我是廣告 請繼續往下閱讀
在地震發生後，太平洋海嘯中心警告稱，菲律賓部份海岸海嘯波幅可能達到1至3公尺以上，帛琉部份海岸的海嘯波幅可能達0.3至1公尺以上。但在稍後，太平洋海嘯中心表示，在發生7.6級地震後，菲律賓民答那峨島不再存在海嘯威脅。報告指出：「根據所有可用數據……這次地震帶來的海嘯威脅現已過去。」「某些沿海地區或出現輕微的海平面波動。」
據日本氣象廳表示，日本南部伊豆群島的八丈島已觀測到40公分高的海嘯，受到波及的還有太平洋沿岸的九州至關東和奄美群島地區。此外，部分地區已解除海嘯注意報。最初該機構表示，海浪高度可能會達到1公尺。
菲律賓火山地震研究所（Phivolcs）建議南蘇瑞高省及東納卯省（Davao Oriental）民眾「立即撤離」到較高的地方，或是較遠的內陸地區。
《路透社》報導指出，地震影響的這兩省主要是農村地區，並非人口稠密區。但據歐洲與地中海地震中心（EMSC）表示，在規模7.6的地震發生後，緊接著又發生兩起餘震，其中最大一次的餘震為規模6.5。
Phivolcs後續更新指出，預期地震可能會造成當地損失，在過去7個多小時內已發生數十起餘震，當中至少3起超過規模5。
距離震央約30公里的菲律賓沿海小鎮希納特萬，當地警察局長根塔蘭（Raymark Gentallan）表示，自地震發生之後，當地就一直停電，「我們正在從沿海地區疏散人員。」根塔蘭補充稱，目前未收到人員傷亡或損壞的情報。
一名希納特萬飯店老闆索里亞（James Soria）表示，他的房屋嚴重毀損。他在與《路透社》記者通話過程中，又碰到另一起餘震，他表示「現在這裡又開始搖晃了。」電話隨後就被掛斷了。
從社群平台上發布的照片可以看到，有數十名居民和車輛排起了隊伍往地勢較高的地方移動。另外還能看到地震發生當下，有大批民眾在街頭狂奔，試圖遠離任何可能倒塌的建築物，還有男子則是不顧上身打赤膊，趕緊關燈逃出家門。
一名47歲民眾卡萊傑桑（Cosme Calejesan）表示，他的房子有損壞的情況，所幸結構仍完好無缺，「我當時已經睡著了，但地震發生的時候，櫥櫃發出吱吱聲響把我吵醒了。這太可怕了，事情發生的很突然，我很擔心我的孩子們。」
由於菲律賓位於地震火環帶，這是一條環繞太平洋的火山帶，很容易發生地震活動。