大谷翔平爭奪戰「最後階段」剩這4隊！紅襪、遊騎兵、大都會出局
大聯盟（MLB）自由市場已開啟一個多月，其中有關「二刀流」大谷翔平將加盟哪隊也備受眾人關注，根據美媒《Sportsnet》記者Ben Nicholson-Smith在近日表示，「大谷翔平的合約談判已正式進入最後階段，預計爭奪戰剩餘的球隊，將在週末於洛杉磯和大谷翔平會面。」
記者張志宇/綜合報導
其中《ESPN》記者Jeff Passan也透露，「德州遊騎兵、波士頓紅襪、紐約大都會都已經退出爭奪戰，且已將注意力轉向其他球員，而洛杉磯道奇、芝加哥小熊與多倫多藍鳥、洛杉磯天使都是還在競爭大谷的球隊，將在週末於洛杉磯和大谷翔平會面。」
記者Jeff Passan更指出，「舊金山巨人仍是這場競標案的黑馬，雖然還不知道巨人是否已經退出爭奪戰，但巨人的任何行為都表示他們還熱愛大谷。」
現年29歲的大谷翔平本季先以44轟勇奪美聯全壘打王，成為史上首位奪下全壘打王的日本選手，另有26二壘打、8三壘打、95分打點和20次盜壘，打擊率0.304、長打率0.654、上壘率0.412和OPS1.066都是生涯單季新高，壘打數325也在美聯領先群雄，也讓大谷翔平以全票之姿拿下美聯MVP。
此外大谷翔平在本季獲得最佳指定打擊獎，也讓他連續3年獲獎，比肩紅襪傳奇David Ortiz，Ortiz自2003年到2007年完成最佳指定打擊獎5連霸，其中生涯8度獲獎也是史上最多，大谷翔平則是與皇家名Hal McRae並列第3。
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