萬華青山宮遶境首日！群眾接駕推擠嗆「安娜」？險爆衝突變格鬥盃
本月2日，台北市萬華區艋舺青山宮，舉行為期3天的遶境活動，未料第一天（2日）晚間就爆發口角，當時靈安尊王的神轎，行經西藏路與西園路口時，該處紅壇負責人要求現場民眾讓路，以利神轎順利通過，卻傳出有民眾大聲嗆聲「安娜？」，並發生推擠拉扯，險些釀成大型肢體衝突，所幸警方隨即上前制止，才未讓衝突繼續擴大。對此警方也呼籲，民眾參與遶境活動，勿試圖滋事釀衝突，避免發生憾事。
記者林盈君／綜合報導
據了解，2日晚間，為青山宮靈安尊王聖誕遶境首日，未料卻險些出現大型衝突，當時靈安尊王於晚間11時許，行經西藏路與西園路口一處紅壇，當時現場紅壇負責人及親友順利參拜、上香接駕完畢，轉頭呼籲後方民眾讓路，方便神轎順利通過，卻疑似出現有民眾嗆聲「安娜？」，還發生推擠與拉扯，紅壇負責人隨即大聲呼籲「請大家冷靜，現場有很多小朋友」、「現場有警察」等。萬華分局警方見狀，隨即強勢制止衝突爆發，讓神轎順利繼續夜巡行程。
警方也表示，艋舺青山宮自12月2日15時起辦理遶境活動，因應組織犯罪條例新修正，「以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，在公共場所聚集3人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散」均屬違法行爲。已於期前向各參與陣頭、紅壇進行說明，要求相關人員的制服、紅壇看板等均需符合相關法令，並將派遣警力於各陣頭、紅壇加強蒐證，如有違法將依法命令解散及法辦。
警方呼籲，繞境活動人潮壅擠，請參與民眾保持理性，遵守主辦單位引導，如有打架滋事，警方必依法偵辦。
※【NOWnews 今日新聞
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