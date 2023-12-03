又要封了？中國呼吸道病例激增　義烏要民眾「囤糧10天」引驚慌

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據中國媒體報導指出，今年兒童肺炎支原體感染後普遍症狀較為嚴重，發燒兩三天可能就會出現肺炎，甚至有幼兒出現「白肺」、「腦梗」等情況。
《美國之音》報導指出，中國先前隱瞞新冠肺炎疫情並誤導成天下太平，導致全球百年未遇的疫情大流行，造成上千萬人乃至數千萬人死亡，這次冬季呼吸道疾病激增，再度引起中國國內和國際社會關注和不安。
儘管中國當局努力對全中國和全世界宣傳，這次主要是發生在中國北方的兒童肺炎流行，可防可控，局面在當局掌控之中。但正值外界擔憂之際，浙江省義烏政府網12月1日圖發布「保存10天以上存糧」的倡議書，內容寫道，「民以食為天，食以糧為先，為增強全社會應急能力，提升城鄉居民儲糧水平，建構政府引導、企業為主、家庭參與的社會化儲糧方式，日前，義烏市糧食安全工作協調小組辦公室向全體市民發出社會化儲糧倡議」。
倡議中提及，家庭儲量，有備無患。城鄉居民以家庭日均口量消耗計算，應維持10天以上存糧。全市黨政機關、人民團體、企事業單位、學校、廣大市民和糧食企業都要做「社會儲糧」的積極參與者...，各部門、各單位食堂（餐廳）儲糧應維持不少於上年度15天日均消耗量庫存。
倡議書一發布，隨即謹啟中國網友「驚聲四起」，直呼「這是要打算幹嘛？」「又要封了？」「搞什麼妖蛾子？」「山雨要來？」。不過也有人冷靜解讀，認為「科學儲糧不用過度解讀」。
值得注意的是，義烏囤糧倡議書目前已經遭到刪除，文章頁面已經不能打開，但搜尋引擎上仍有緩存顯示。
另外，有網友近日爆料，指出中國各地已下線近一年的「綠碼」在四川、廣東等地出現。網友提供的圖片顯示，四川天府健康通、廣東地區粵康碼都顯示「綠碼」，實際時間均為12月1日17時左右。有報導指出，一名廣州市民登陸粵省事，發現確實能查到粵康碼為「綠碼」，只是需要查詢才能看到，沒有疫情時查找容易。該市民表示，「很神奇，我記得健康碼已經下線了。」據報早在2月16日，粵康碼就已下線。但對此，廣州市衛健委和市長熱線工作人員稱，此事不由其管轄。 「疫情已經過去了，沒有事。」