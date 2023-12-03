MLB／教士Soto交易談判與洋基陷僵局！傳藍鳥也有意競爭
本季自由市場除了有史上最大咖球員大谷翔平外，在交易市場中有關聖地牙哥教士Juan Soto的傳聞也備受關注，根據美媒《The Athletic》在1日表示，「目前紐約洋基與聖地牙哥教士的談判已陷入僵局，目前已經有9隊向教士詢價，且多倫多藍鳥則是目前檯面上的其中一支球隊。」
記者張志宇/綜合報導
《The Athletic》透露，教士希望洋基的包裹中是以Michael King與農場大物Drew Thorpe為主，且包括他們至少要5位新秀球員，在這5位球員中，教士還指定需將Clarke Schmidt放入包裹中，但洋基並不想這麼做，導致雙方談判產生分歧陷入僵局。」
Juan Soto本季可說是教士今年表現最好的野手，打擊三圍為.275/.410/.519 (158 OPS+)，外帶35發全壘打、109分打點、12次盜壘成功，並且又再次霸榜被保送數，也是Soto生涯第三次被保送最多的單一球季，同時更是全勤出賽。
值得一提，若教士想交易Juan Soto，教士是沒有交易主動權，因為Juan Soto的合約將在明年球季後到期，若今年有球隊透過交易得到Juan Soto，且若是在交易前沒得到Juan Soto留隊的承諾，這筆交易將很難成真，因為沒有球隊願意付出大量資產，換來只來一個球季的「打工人」，目前傳出紐約洋基仍是最有望得到Juan Soto的球隊。