週線連五紅！台股強彈至波段高檔　作夢行情不看淡

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PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，台股這波挾著匯率強勢，大盤快速彈升至7月高點位置，且本週即使遇到MSCI、重量級ETF調整權值，指數仍以小碎步緩步墊高，帶動週線連五紅；看好台股資金動能充沛，目前離今年高點17463點僅一步之遙，雖然短線可能須化解前波高點附近賣壓，不過在歐美消費旺季、台灣選舉題材、法人作帳行情，以及第四季向來有作夢行情加持，搭配NVIDIA財報亮眼，年底前台股表現不看淡。
孫傳恕指出，從產業面來看，電子去庫存陸續告一段落，隨著AI上游設備陸續布建，預計明年可望看到具備AI功能的手機、PC等終端消費電子產品問世，並且帶動新一輪的換機潮，搭配中國政策刺激發酵，市場預期明年手機和PC出貨量可望恢復正成長的軌道。
另外，國外消費旺季也傳報佳音，孫傳恕指出，美國感恩節的網購支出超過103億美元，年增幅達7.7%，顯示消費旺季需求強勁，市場也預期本月聯準會停止升息的機率大，從利率期貨市場走勢更反映出美國升息週期可望結束，並最快於明年5月開始降息，刺激亞幣再度轉升，同步吸引外資快速回流台股，加上美債殖利率持續回落，這波資金行情可望持續，且根據歷史資料顯示，股市於最後升息日後3個月、1年皆具成長空間。
在布局方面，孫傳恕建議，看好明年AI仍為投資主軸，不妨著重於AI、HPC、資料中心與先進封裝，亦可聚焦增持記憶體、IC設計族群，與關鍵電子零組件的相關配置，傳產則可側重類股輪動相關，如紡織、成衣、航太等，並留意下半年營收年增率轉正及2024年獲利成長股。