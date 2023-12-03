台灣之星走入歷史！低資費沒退場　台灣大推「0元」用多少付多少

必勝客雙12買一送一！披薩111元、雞翅加1元多一件　紙包飯送披薩

▲必勝客雙12購物節優惠！一公尺派對巨飽盒下殺1212元，3款大披薩222元、小披薩111元，買紙包飯免費送個人披薩，新品「買一送一」、加1元多一件等4大好康折扣一次告訴你。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客雙12購物節優惠！一公尺派對巨飽盒下殺1212元，3款大披薩222元、小披薩111元，買紙包飯免費送個人披薩，新品「買一送一」、加1元多一件等4大好康折扣一次告訴你。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

必勝客也祭出雙12購物節速食優惠！即日起至12月12日，「一公尺派對巨飽盒」首度下殺超狂優惠價1212元，3款大披薩222元、小披薩111元開吃，買紙包飯就免費送個人披薩，甜點新品「芋見乳酪千層酥」買一送一、「霸王功夫雞翅」則有加1元多一件，超划算4大好康折扣一次告訴你。

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📌55折！必勝客「一公尺派對巨飽盒」下殺1212元
必勝客雙12到官網預訂「一公尺派對巨飽盒」，3個大比薩＋任選2種紙包飯/麵＋指定副食組合只要1212元（原價2199元），將近下殺55折優惠！全台限量200份，售完為止。

📌必勝客3款大披薩222元、小披薩111元開吃
即日起至12月12日，平日週一到週五於必勝客官網訂購，異國風味「燻雞絲蘑菇比薩」、嗜辣控必吃「哈辣墨西哥比薩」、素食者最愛「彩蔬鮮菇比薩」，享有單點13吋大比薩222元、9吋小比薩111元划算優惠。

▲必勝客畢業季回歸限定一公尺派對巨飽盒，裡頭首次推出「底特律無邊脆皮比薩」，讓人忍不住以為，「是不是都把披薩邊拿去做成愛心圈」！（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客雙12祭出「一公尺派對巨飽盒」55折，超殺優惠價1212元。（圖／記者蕭涵云攝）
📌甜點「買一送一」！買紙包飯免費送個人披薩
雙12活動期間，平日限定凡購買必勝客任一口味紙包飯，免費送指定口味個人比薩！甜點新品「芋見乳酪千層酥」，多層次起酥外皮包住香甜芋頭內餡搭配紐西蘭cream cheese乳酪，上市就祭出「買一送一」！

▲必勝客雙12甜點「買一送一」！買紙包飯免費送個人披薩。（圖／必勝客提供）
▲必勝客雙12甜點「買一送一」！買紙包飯免費送個人披薩。（圖／必勝客提供）
📌必勝客官網限定！副食「加1元多一件」
即日起至12月12日，必勝客官網副食「加1元多一件」！購買任一口味必勝客「霸王功夫雞翅(2支)」加1元可享美味副食4選1：金黃薯瓣或黃金雞軟骨(小份)或薯金幣(小份)或黃金和風鱈魚塊(3塊)。

即日起至12月25日，天天登入必勝客PK APP還可抽獎新品「炙烤大蝦嫩牛大比薩」半價、「買1送3」等超值優惠，下單再加碼抽「日本不限航點來回機票」。

▲拿坡里「六塊雙饗炸雞桶」特價211元，兩桶六塊雙饗炸雞」下殺399元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲拿坡里雙12超殺優惠！8塊炸雞桶「買一送一」才399元。（圖／記者蕭涵云攝）

📌拿坡里8塊炸雞桶「買一送一」才399元
雙12購物節殺紅眼！即日起至2024年1月3日，拿坡里炸雞專賣店祭出「8塊酷滋桶買一送一」特價399元，每桶內含6塊腿排＋2支雞腿，兩桶16塊炸雞只要399元（原價800元），相當於一塊炸雞25元，實在有夠便宜；對比才剛結束的上一檔優惠，同樣花399元，這次可以多吃4塊炸雞！必須要把握。同時間「胡椒雞翅買一送一」也特價120元，但限量售完為止。

三商i美食卡會員限定，憑APP至拿坡里炸雞專賣店，可用5點領取優惠券，再省10元、只要花389元就能把2桶「8塊酷滋炸雞桶」帶回家（即日起至12月17日開放領券，兌換至12月22日)；同樣用5點領券，「胡椒雞翅」再殺110元（即日起至12月10日開放領券，兌換至12月15日）。

拿坡里雙12殺紅眼！8塊炸雞桶「買一送一」才399元　一塊25元開吃

肯德基4款「買一送一」！雞塊蛋撻下午茶99元　5塊炸雞桶套餐299

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