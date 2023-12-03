中華職棒／陳俊秀將穿上「黃金聖衣」！中信兄弟林智勝後最大補強
樂天桃猿陳俊秀2日深夜傳出轉戰中信兄弟，兄弟近期就可望公布合約，並為他舉行加盟記者會，這也是兄弟繼2015年季外後以來最大補強，當年一口氣補進林智勝、鄭達鴻，可惜2016年輸給義大最終無緣奪冠，最終在2021年，才由林威助總教練領軍達成2連霸，而陳俊秀這次加盟也受到矚目，尤其他的應援曲辨識度高，就看兄弟是否沿用。
記者吳政紘/綜合報導
樂天球團到昨天都還在跟陳俊秀討論合約，不過據了解，最後兄弟開出複數年約，並且還有激勵獎金，打動了陳俊秀團隊，兄弟補強了這位一壘重砲與指定打擊好手，整體實力也增加不少。
中職史上有三位自由球員轉隊先例，前兩位剛好是林智勝、鄭達鴻，2020年則是賴鴻誠，陳俊秀將成為史上第4人，樂天可望獲得1095萬元全額轉隊費，或是以75%薪資，加上一名補償人選。
林智勝2016年加入兄弟，在台灣大賽還有單場三轟的超級表現，不過他在之後因傷也影響出賽，以及「五虎將事件」也重創他的職棒生涯，兄弟蔣智賢、鄭達鴻、張正偉、陳鴻文等人都離隊。
2021年林威助率領兄弟重返榮耀，在台灣大賽沒有輸過，勇奪8連勝，他當時也透露自己因為身體狀況不佳去醫院打點滴，加上母親車禍重傷，心中十分煎熬，但他仍咬牙堅持率領球隊奪冠。
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