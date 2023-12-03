MLB／山本由伸7日赴美談合約！這8隊成最後「決選名單」
今年自由市場上前2大搶手貨莫過於「二刀流」大谷翔平與日籍強投山本由伸，其中根據《ESPN》記者Jeff Passan透露，「山本由伸將在7日冬季會議結束後，親自赴美進行合約談判，且將在這8支球隊中做出選擇。」
記者張志宇/綜合報導
根據記者Jeff Passan表示，「目前紐約洋基、紐約大都會、洛杉磯道奇、芝加哥小熊、波士隊紅襪、舊金山巨人、多倫多藍鳥、費城費城人都是山本由伸的最終考慮球隊之一，他將在7日冬季會議結束後親自赴美進行面談。」
《MLB TRADE RUMORS》也預測山本由伸將拿下至少2億美元（約62億台幣）的合約，對此記者Jeff Passan也指出，「2億美元只是談判的基準點，這張合約最高將上看2.5億美元（78億台幣），至於合約年限大約是7至9年。」
山本由伸可說是當今日職最強投手，山本由伸近年在日職繳出「宰制性成績」，連續3年奪下3冠王，同時連3年拿下象徵日職投手最高榮耀的澤村賞，此外山本在日職生涯投出2場無安打比賽，並於今年日本一投出自己生涯最好的比賽之一，在背水一戰的日本大賽G6，一個人完投9局狂飆14K僅失1分率領球隊延長戰線。
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