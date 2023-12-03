中華職棒／張育成若回台效力！旅外優秀條款待命需會長親自提案
今年張奕、吳念庭、張育成等旅外好手皆透露有意返台加盟中職，其中去年還在大聯盟出賽的張育成備受關注，但以張育成的資歷是否能符合「旅外傑出球員條款」，需要由中職會長親自提案，張育成才可不經由選秀，與各隊自由洽談。
記者張志宇/綜合報導
根據中華職棒規定，在2013年時，時任會長黃鎮台召集常務理事會通過「旅外傑出球員條款」，允許當年返台的旅美左投郭泓志，不需經由選秀就能與各球隊自由接觸，最終由統一7-ELEVEn獅以3年3480萬合約延攬，而該年選秀獅隊放棄前3輪指名權，做為對其它球團的補償。
但依照聯盟規定，若要再次啟動「旅外傑出球員條款」，需要由會長主動提案，對於此消息中職秘書長楊清瓏表示，「因目前張育成動態還未定，聯盟還尚未進行討論，但若張育成確定返台，聯盟就會召開常務委員會議，在常務委員會同意啟用條款後，便會開始討論相關配套。」
其中對於「旅外傑出球員條款」的看法，張育成日前也透露，「這政策的好處是能讓各隊與我自由接觸，但壞處就是球團在選秀會上可能會有相關讓利，若是合約對自己有幫助，且能讓自己在隔年擁有跳脫合約與國外球團接洽的權利，自己將有機會考慮加盟中職。」
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