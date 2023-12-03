NBA／Vanderbilt和八村壘今晚有望回歸 詹皇盼防守表現更進一步
洛杉磯湖人官方此前宣布，一直因傷缺陣的Jarred Vanderbilt和八村壘將在明日對陣火箭的比賽中迎來復出。兩人是球隊的鋒線上的重要戰力，能夠回歸對於湖人戰力上來說自然是加分。而「詹皇」LeBron James相信，這能讓他們成為聯盟中最好的防守球隊。
記者黃建霖/綜合報導
「夥計，我們現在已經是聯盟中防守最好的球隊之一，但是當這些球員回歸，我們就可以預期球隊打出更佳表現。Cam Reddish是聯盟中擾斷（Deflections）數據的領先者，Vando（Vanderbilt）在他的整個職業生涯中，一直是其中的佼佼者。他們回來之後，這將會繼續加強我們的防守。」James如此說道。
不過實際上，湖人隊本季在防守端表現平平，湖人隊的防守效率為112.6，排在聯盟第14位，其實並不是「聯盟中最好的防守球隊之一」。
就個人而言，確實有一些出色的防守表演，Anthony Davis應該有機會角逐年度最佳防守球員，Cam Reddish本季開始展示他作為後衛的防守能力，甚至Max Christie也在他的第二個賽季表現出了防守潛力。
但就James的角度來看，現在名單上有足夠的人員和具有防守意識的教練來完成這項工作。現在，需要做得只是日以繼夜地執行。隨著湖人隊終於接近完全健康，將在全明星周成為防守前十名的球隊。