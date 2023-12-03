MLB／大谷翔平合約上看187.5億！準備創下北美職業運動史上最大約
從大聯盟洛杉磯天使隊成為自由球員的大谷翔平，大谷爭奪戰在4日開幕的冬季會議前進入最終階段。在轉投道奇或續留天使之間搖擺不定的情況下，《ESPN》報導，大谷的合約總額可能達到5.5億（約171.9億新台幣）至6億美元（187.5億新台幣），無論數字是多少，都將創下新的歷史紀錄。
記者路皓惟/綜合報導
大谷爭奪戰的焦點是他是否會轉投實力強大且資金充足的道奇，或留在已待了6個賽季、環境較為熟悉的天使隊。ESPN記者Jeff Passan指出，大谷爭奪戰進入最後階段，決選名單剩下道奇、天使、小熊和藍鳥，以及渴望重建的巨人隊。
大谷預計簽下10年超過5億美元（約156.2億新台幣）的鉅約，根據Passan的消息來源，合約總額可能達到5.5億美元至6億美元，這將遠遠Mike Trout在2019年簽下的12年4.26億美元合約，也將締造北美四大職業運動最大合約紀錄。
大谷的意向仍是個謎，與有意簽下他的球隊的談判具體情況尚未外泄，但隨著冬季會議開幕在即，局勢正進入高潮。至於大谷簽約的可能時間點，估計於12月4日至6日在美國田納西的冬季會議期間達成。
Passan表示，大谷一旦簽約，停滯不前的野手市場將一舉加速，只要大谷翔平新東家確認，後續簽約也將會瞬間活絡起來。
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