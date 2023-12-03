天氣預報／東北季風剛減弱！明鋒面通過「全台有雨」 週四才放晴
今（3）日東北季風減弱，中央氣象署表示，僅剩迎風面地區的北部、東半部有些許降雨，不過明（4）日華南雨區東移，全台都有降雨機會，且若溫度與水氣配合，3000公尺以上高山，有降雪或下冰霰的機率；週二至週三（12月5日至12月6日）則有另一波東北季風襲台，北部、東半部山區有局部短暫雨，各地低溫攝氏18度至攝氏19度，週四（12月7日）起天氣回乾，剩東部有零星雨勢。
記者張志浩／綜合報導
氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日白天「東北季風」略減弱，水氣仍多，大台北及東半部仍有局部短暫雨；氣溫略升，北台灣仍偏涼，中南部白天舒適微熱、早晚涼。各地區氣溫分佈上，北部攝氏17至22度、中部攝氏15至29度、南部攝氏16至30度、東部攝氏15至27度，中南部溫差仍大。
吳德榮說明，今晚至明日，鋒面在台灣附近醞釀、並快速通過，中部以北轉有明顯降雨，南部也偶有零星飄雨的機率。週二鋒面遠離後，各地天氣好轉，東半部偶有局部短暫雨的機率。
吳德榮提醒，週三水氣略增，北部及東半部偶有局部短暫雨。週四至五由於「大陸高壓」籠罩，各地為晴朗穩定的天氣，但日夜溫差很大。週六（12月9日）東半部水氣增多，偶有局部短暫雨，西半部維持晴朗，值得一提的是，本週並無較強的冷空氣，白天「陽光加熱」及夜間「輻射冷卻」的逐日變化，會是氣溫起伏的主因。