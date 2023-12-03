五月天鑑定假唱結果出爐！阿信被抓包對口型 引發粉絲兩派論戰
被封為「演唱會之王」的華人搖滾天團五月天，今年重啟世界巡迴演唱會，幾乎每場都是秒殺，剛結束上海8場演出的他們，卻面臨疑似假唱風波，有網友認為阿信主唱有對口型的嫌疑，引起兩派粉絲論戰，bilibili網站音樂博主「麥田農夫」透過專業軟體鑑定，分析五月天上海演唱會的12首歌，結果是真假摻半，有5首歌疑似假唱，令博主感覺震驚。《NOWnews》詢問相信音樂尚未獲得回覆。
記者江芷稜／綜合報導
五月天在歌迷引頸期盼下，今年重啟巡迴演唱會，連軸轉地在中國舉辦多場演唱會，音樂博主「麥田農夫」透過粉絲投稿，選取了他們在上海演唱的12首歌曲，其中包括和嘉賓告五人合唱的2首歌，以人聲分離的方法鑑定音準，判定是否假唱，其中節奏明快的《戀愛ing》和《傷心的人別聽慢歌》，因音準非常正確，被視為是修音過後的呈現。
另外，五月天和告五人的合唱曲《知足》、《愛人錯過》，則被鑑定為嘉賓告五人氣息不穩定，偏向於真唱，而主唱阿信歌聲則與音軌音準完全符合，因此被視為真假混合歌曲，其餘如《乾杯》、《為你寫下這首歌》都被鑑定為真假唱混合的範圍，都有一句或半首不是真唱，博主總結，12首中約有5首半假唱，讓他感覺相當震驚，超出自己的認知。
不過，麥田農夫的鑑定法，並沒有聽完整首歌曲，屬於片段式擷取，也被網友揭露過去他有鑑定失敗的案例，專業權威性不夠，演唱會也可能受到現場收音影響，導致結果不準確，他也歡迎粉絲投稿更多現場版本協助判定，一起共同討論。粉絲看完影片反應兩極，有人表示對此結果感到失望，也有五迷發布阿信現場片段支持偶像，尤其是西安場片段，阿信生病聲音都變了，還堅持唱現場，又何必要假唱，也有網友認為演唱會講求現場氣氛，不介意有幾首是假唱。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁