侯友宜競選募款情況不佳！朱立倫喊：要創下有史以來花費最少選舉
2024選戰進入倒數，有媒體報導，國民黨總統參選人侯友宜競辦、競總「募款情況不怎麼好」。對此，國民黨主席朱立倫今（3）日表示，靠得是基層的「情義」，更直言，這次一定會創下，有史以來花費最少的選舉，目前侯辦主要是靠小額的捐款，靠基層的同志支持。
記者林怡昕／台北報導
朱立倫今天出席在北投的「侯友宜、張斯綱聯合選總部成立大會」，會前接受媒體聯訪時，被問及侯辦募款情況不佳，朱立倫則先喊話，「這次一定會創下，有史以來花費最少的選舉」，靠得是基層的情義，就像昨天彰化競選總部開張時，沒有花到黨中央一塊錢，靠得都是基層幹部與支持者自動自發，宜蘭也是如此，就是為了達到政黨輪替，團結努力的決心。
朱立倫也說，1月13日選舉前，要辦十七場各地造勢活動，這是靠大家自動自發，靠地方情義相挺，國民黨中央現在沒有資源，侯辦也不願意、也不會去募這些相關的經費，而是主要是靠小額的捐款，靠基層的同志支持，所以最感謝的，就是基層同志的肯定。
對於近來有不少外媒對台灣選舉評論，朱立倫說，不管美方、官方、智庫或學術單位，大家看法都不贊成台獨，不支持台獨，偏偏這次民進黨提出的是「台獨金孫」、「台獨工作者」賴清德，才引起國際人士的關切這位台獨金孫、台獨工作者，會對國際局勢有什麼影響和傷害，這才是大家應該要認真思考、關心的問題的問題。