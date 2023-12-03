台中毒蟲寄生女友！劈腿找正妹準備狂歡 警攻堅見他「裸體」傻眼
去年間，台中一名無業的40歲的周姓男子，寄生在女友租屋處，期間涉嫌販售毒品，台中市刑大接獲情資，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，前往周男女友租屋處搜索，未料卻發現，周男趁女友上班之際，找來另一名女性友人準備狂歡，而警方上門時，周男全身裸被逮，現場也查獲少量安非他命。周男訊後移送偵辦，遭檢方聲押獲准，近日檢方偵結，依毒品罪起訴周男。
記者林盈君／綜合報導
據了解，台中警方於去年7、8月間獲報，原本從事服務業又失業的周男，暫居於女友位於北區中山路的租屋處。期間周男涉嫌販毒牟利，警方掌握多名藥腳指證後，請台中地檢署檢察官指揮偵辦。去年11月間，檢警前往周男女友住處搜索，進門後發現，周男找來另名女性友人，趁女友上班之際準備狂歡，當時周男已脫去衣物，全身裸體遭逮，十分狼狽。
警方並於現場查獲毒品安非他命，全案依毒品罪移送台中地檢署，周男遭檢方聲押獲准，近日被依毒品罪起訴。警方對此也呼籲，民眾應正視毒品問題並遠離毒品危害，不要因一時好奇而染上毒癮，除了會傷身害命，也可能造成家庭破碎等憾事。
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