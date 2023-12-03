趙少康同台林襄靠太近挨轟 本人還原實況反擊：心髒看別人都髒
樂天啦啦隊女神林襄和雅涵、芷霖30日化身紅心字會愛心大使，出席中廣「擁抱希望傳出愛」空中愛心義賣活動。國民黨副總統候選人趙少康也現身，站在林襄身旁，因兩人有肢體接觸及距離太近，趙少康被民眾砲轟。對此，趙少康也在臉書上回應，「心裡骯髒的人，看別人都是骯髒的。」
記者薛羽彤／綜合報導
昨（2）日趙少康在臉書上提到，中廣一年一度的「擁抱希望.傳出愛」慈善活動記者會上，他跟今年的愛心大使林襄同台，「沒想到，這兩天網路上傳出各種惡意言論以及照片，讓寒冬送暖的美意遭到玷污」，讓他不禁感慨，「心裡骯髒的人，看別人都是骯髒的。」
趙少康還原當時現場狀況，「16家參與廠商代表、3位代言人、受贈的紅心字會理事長以及我，舞台上有20人一起揭幕，可以想像台上有多擁擠。」沒想到和林襄不小心的肢體接觸，卻被大做文章，趙少康回顧當時影片，「當天台上每個人都是一個挨著一個，揭幕當下，林襄還一度重心不穩，往後踉蹌了一下，我們才有了肢體接觸。」
趙少康表示，自己原本不想回應這件事，但看到各種低俗的嘲諷，對女性的傷害更大，他只好站出來還原事實真相，「點出事實真相並譴責這些內心醜陋的人，不姑息，就是彰顯正義的第一步。」
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