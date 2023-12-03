堅持台中藍白合！盧秀燕親曝接任蔡壁如競總主委3大理由
民眾黨立委候選人蔡壁如今成立競選總部，台中市長盧秀燕率藍小雞前往相挺，她透露自己主動擔任蔡壁如的志工，甚至答應接下競選總部主委，不只因雙方私交，還提出3大理由，包括蔡壁如擔任過首都市長的辦公室主任與立委、醫護出身，以及和她同為女性，更重視教育文化與社福，呼籲大家團結讓「海線換新菜」。
記者顏幸如／台中報導
蔡壁如參選台中市立委第一選區，挑戰立法院副院長蔡其昌，今（3）日上午在梧棲成立競選總部，先前台中市長盧秀燕已促成子弟兵國民黨立委候選人羅廷瑋、黃健豪、林家興、廖偉翔與蔡壁如成立「台中F4加菜」組合，大大增加蔡壁如亮相機會，即使總統藍白合破局，也堅持台中市立委繼續藍白合，今天更親自率子弟兵為蔡壁如站台。與盧秀燕交好的立委楊瓊櫻，稍後也趕來為立院老同事加油。
盧秀燕送給蔡壁如「包粽」，她表示自己支持蔡壁如、願意當她的志工、接下競總主委，不只因為私交，更是為了讓台灣、台中更好。
盧秀燕列舉支持蔡壁如的3大理由，一是她當過首都台北市長辦公室的主任長達5、6年，也當過立委，對城市的發展需求、如何串連規劃很有經驗，對爭取和派置預算更有更全盤性了解，她擁有完整的地方和中央歷練，未來能幫城市好好發聲。
二是蔡壁如醫護出身，一直在照顧人民健康。她反空污核食、不法蛋液，對疫苗有更多了解，在中央會強力監督，不會容許進口巴西蛋、中火只增氣不拆煤。
三是兩人同為女性與母親的角色。盧秀燕說，女性從政不容易，政壇需要更多女性、媽媽發聲，她上任以後，台中市教科文預算高達4成，是佔比最高。台中市民每年繳稅中央近2000億，教科文預算才分回3、40億，蔡壁如是重視教育文化、社會福利的立委，會幫孩子和教育爭取更多預算。呼籲大家一起讓「海線換新蔡、換更好的蔡」。