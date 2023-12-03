張清芳為張艾嘉獨子結婚獻唱〈家後〉！香港賓客聽嘸：以為是加號
金馬影后張艾嘉昨（2）日開心迎接媳婦進門，33歲獨子王令塵在香港麗晶酒店迎娶交往7年的29歲大陸超模游天翼，這場由游天翼主導的婚禮眾星雲集，現場賓客高達600多人，包括影后徐楓、李心潔、陳柏霖、吳建豪、王陽明、劉嘉玲等人盛裝出席婚禮，「歌壇東方不敗」張清芳則擔任婚禮歌手，演唱台語經典歌曲〈家後〉獻上祝福，但多數香港賓客不諳台語，誤以為她唱的歌是「加號」，形成一個美麗的誤會。
記者江芷稜／綜合報導
57歲的張清芳與70歲的張艾嘉是多年好友，當年她到香港時，第一個交的朋友就是張艾嘉，與好友討論想結婚的事情，張艾嘉教她要「相信你的直覺」，後來她就遇到前夫宋學仁，讓她相信緣分天注定，後來嫁到香港後，與張艾嘉關係更熟，還找對方擔任婚禮證婚人。如今張清芳在王令塵的婚禮上獻唱也是一種禮尚往來。
不只張清芳蒞臨婚宴，現場包括劉嘉玲、柯震東、陳柏霖、吳建豪、王陽明、王大陸等人都共襄盛舉，尤其是張艾嘉與愛徒劉若英、李心潔、張清芳四美一起合唱〈愛的代價〉，掀起婚宴的高潮。張艾嘉受訪時大讚媳婦游天翼善良、純潔、工作又上進，沒有對她們催生，一切都順其自然。
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