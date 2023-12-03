NBA／Klay Thompson交易傳聞被他隊高層談論　ESPN：勇士不想交易

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這個話題之所以會出現是因為在同一集中，Lowe透露有其他球隊的高層和自己談起了K湯被交易的可能，「在過去72小時內，有4位球隊高層來問我：『他們（勇士隊）會交易Klay Thompson嗎？』他們之所以提出這個問題，是因為看到了其中的一些機會。就『我們可以參與交易嗎？』如果他們想用合約還剩多年、可以贏在現在的人才來交換Klay Thompson，勇士是否願意給出附加資產來做交易？」
沒有任何公開跡象表明勇士隊在本賽季考慮離開Thompson，雖然雙方目前在續約上出現一些困難。根據《The Athletic and Stadium》記者Shams Charania在10月份的說法，Thompson和勇士隊之間的合約談判由於對薪資和合約年限沒有共識，而「陷入僵局」。
Thompson尋求的東西超出了勇士隊願意提供的範圍，這位5次入選全明星的球員本季的收入為4320萬美元，目前正處於他在2019年7月簽下的5年1.899億美元合約的最後一年。
在經歷了糟糕的開局之後，Thompson近況有所好轉，他在前13場先發賽事中沒有一場得到超過20分，但在過去5場比賽中就有4場得到了至少20分。他賽季至今出賽19場，場均15.7分3.8籃板，場均得分為新秀賽季以來最低。