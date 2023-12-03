加油可緩緩！明起汽油不漲、柴油價格調降0.1元

台灣中油公司宣布，自明（4）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油價格調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31.0元、98無鉛汽油每公升33.0元、超級柴油每公升27.0元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收1.5元及2.8元。
記者許若茵／台北報導
台灣中油表示，本週國際油價下跌。浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價下跌0.50美元，新台幣兌美元匯率升值0.170元，國內油價依公式計算跌幅為0.91%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.5元及2.7元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收1.1元及2.4元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.4元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收1.5元及2.8元，國內汽油價格不調整、柴油實際每公升調降0.1元。
中油說明，本週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整之1.5元及2.8元均由台灣中油吸收，累計112年至10月底止，台灣中油共吸收約127.37億元。