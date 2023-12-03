王令塵昔被綁架「贖金高達5400萬」當年才9歲！張艾嘉為兒停工3年
金馬影后張艾嘉與台灣富商老公王靖雄的兒子王令塵（Oscar），昨（2）日晚間完成終身大事，風光娶走交往7年的中國超模女友游天翼，廣受演藝圈祝福，也讓人好奇王令塵過去的經歷，事實上，王令塵在9歲那年遭遇恐怖的綁架事件，震驚香港社會，若付不出高達1500萬港幣（約台幣5400萬）的贖金，就可能被撕票。所幸最終成功救回，而張艾嘉也選擇停工3年，陪伴王令塵走出陰影。
記者詹鎰睿／綜合報導
現年32歲的王令塵，小時候曾捲入一宗震驚香港社會的綁架案，當年僅有9歲的他，在上學途中被匪徒劫走，張艾嘉與富商老公王靖雄也被勒索1500萬港幣的贖金，否則就會撕票。所幸，張艾嘉保持冷靜，不斷與匪徒拖延時間，最終在警方協助下，7天後成功救回王令塵，後來張艾嘉更選擇全面停工，全家人帶著兒子搬離香港到英國留學，花了3年的時間陪伴愛兒走出陰影。
今年3月，王令塵也首度面對媒體談及此事，他說，這件事情確實對他的成長造成很大影響，「這個都會是不正常成長的過程。」但他認為還是得面對它、盡量避開它，「向前行，然後其他東西都是歷史來的。」
好在當年有媽媽的陪伴，王令塵才能繼續朝著自己喜歡的藝術設計前進，甚至成功考上英國切爾西藝術與設計學院，並獲得美術雕塑及空間設計藝術學位，2019年更在上海創立工作室，與世界各地的創意夥伴們一起打拚，也大方在社群平台與藝術愛好者們互動，如今還完成終身大事，讓大家高興不已。
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