菲律賓7.6地震「險引發海嘯」！台灣也曾遭海嘯肆虐：數百人死亡
菲律賓在台灣時間週六（12月2日）晚間10點37分發生芮氏規模7.6大地震，當地多棟房屋倒塌，中央氣象署一度針對該起地震向台灣民眾發布「海嘯警報」，所幸太平洋海嘯警報中心在今（3）日凌晨0時50分，解除太平洋地區海嘯威脅，對此氣象署也分享，雖然台灣不容易發生海嘯事件，但海嘯仍然有其威脅，尤其1867年基隆海嘯肆虐，就造成數百人死亡的悲劇，民眾平時仍要養成基本的防災觀念。
記者張志浩／綜合報導
氣象署地震預報中心表示，當地震發生在海底且地震規模夠大使海水產生大規模的「垂直擾動」時，就有可能引發海嘯。而海嘯的實際成因，大致分為海底地震、海底火山爆發、海底山體滑坡、隕石撞擊等，大多數的海嘯波長都是幾百公里起跳，長波長的海水在深水區時引起的波高通常不大，約為1公尺左右，但波速快的海水到達近岸時，水深驟減、波速變慢，且長波長的能量不易衰退，波高會迅速堆高，此時海嘯的波高甚至可以達到數10公尺。
氣象署說明，單看2000年至2010年數據，台灣曾受8次海嘯侵襲，雖然影響不顯著，但若將時間軸拉長，1867年12月18日襲擊基隆的海嘯事件，就造成了數百人死亡、部分房屋毀損，當時估計地震規模約為芮氏7.0，海嘯高度達8公尺，此外，2010 年以後，也有不只有一個海嘯侵襲台灣的紀錄。
氣象署提醒，從海底地形來看，海嘯通常比較容易出現在「東北沿岸」和「西南沿岸」。雖然臺灣不容易發生海嘯事件，但海嘯仍然有其威脅性，目前氣象署正持續加強海嘯觀測及預警。若在東南海域有近海地震發生，預計能多爭取10秒的預警時間，若為遠地海嘯，則可多爭取20至30分鐘的預警時間。