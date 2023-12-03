亞錦賽棒球／台韓大戰開打！大巨蛋「線上直播、電視轉播」免費看

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2023年第30屆亞洲棒球錦標賽是12月3日至12月10日，地點分別在台北大巨蛋、台中洲際棒球場、新莊棒球場輪流比賽。
今（3）晚開幕賽地點在台北大巨蛋，開幕典禮是12月3日下午5時，並於晚間6時開戰，首場由地主隊中華隊對戰韓國，中華隊先發投手預計派出味全龍徐若熙。開場表演嘉賓則是謝金燕，也將是首位登上大巨蛋開唱的歌手。
◾12月3日 17:00 開幕典禮
◾12月10日 22:00 閉幕典禮
🟡2023亞錦賽電視轉播、線上直播
📍12月3日開幕賽台韓大戰免費直播：
◾Line Today（免登入，點此連結）
◾公視+（需登入，點此連結）
📍2023亞錦賽棒球電視轉播
◾公視、華視、緯來體育（72 台）、中華電信MOD
📍2023亞錦賽棒球線上直播
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🟡2023亞錦賽賽程
12月3日開幕戰中華隊先發投手，預計派出今年中職總冠軍賽MVP味全龍投手徐若熙。
◾12月3日（日）18:00、台北大巨蛋（開幕賽）
中華隊 vs. 韓國
◾12月5日（二）18:30、台中洲際棒球場
中華隊 vs. 巴勒斯坦
◾12月6日（三）18:30、台中洲際棒球場
香港 vs. 中華隊
◾12月8日至12月9日：超級循環賽（第1名至第4名）
◾12月8日至12月9日：排名賽（第5名至第8名）
◾12月10日 12:30：季軍賽
◾12月10日 18:30：冠軍賽
🟡2023亞錦賽中華隊球員名單
📍教練團
◾總教練：88 郭李建夫
◾打擊教練：3 林宗毅
◾投手教練：30 周宗志
◾守備教練：26 洪煒杰
◾牛棚教練：38 余浩奕
📍投手
◾11 李子強（富邦悍將）
◾18 徐若熙（味全龍）
◾20 劉予承（統一獅）
◾37 曾仁和（樂天桃猿）
◾51 張景淯（味全龍）
◾55 伍祐城（台鋼雄鷹）
◾70 王政浩（合作金庫）
◾74 林詔恩（統一獅）
◾96 孫易磊（日職火腿）
◾賴延峰（合作金庫）
📍捕手
◾2 宋嘉翔（樂天桃猿）
◾9 林辰勳（味全龍）
◾58 廖健富（樂天桃猿）
📍內野手
◾5 李亦崴（合作金庫）
◾6 林承飛（樂天桃猿）
◾41 高育瑋（合作金庫）
◾46 劉基鴻（味全龍）
◾57 拿莫．伊漾（味全龍）
◾64 林靖凱（統一獅）
◾73 陳聖平（美職響尾蛇）
📍外野手
◾1 宋晟睿（中信兄弟）
◾7 陳文杰（中信兄弟）
◾14 邱智呈（統一獅）
◾75 陳孝允（合作金庫）