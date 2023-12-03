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柯文哲「兩億美元當副手」？連勝文冷回：會相信的人欠缺常識

▲國民黨副主席連勝文表示，會相信兩億美元當副手的人欠缺常識。（圖 ／資料照）
▲國民黨副主席連勝文表示，會相信兩億美元當副手的人欠缺常識。（圖 ／資料照）

記者林怡昕／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前爆料，有人開價2億美元要他當副手。對此，國民黨副主席連勝文今（3）日表示，「會講這種話的人是信口開河，會相信的人則是欠缺常識」，現有各種高度監管與反洗錢措施之下，要匯兩億美金給政治人物，實務上是不可能的事情。

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連勝文今天出席「侯友宜、張斯綱競選總部成立大會」，會前接受聯訪時，被問及柯文哲稱國民黨說如果他要當「正的」，20億至100億元的選舉經費就要民眾黨自己出，連勝文回擊，選總統要花100億，基本上就是一個誇大不實之言。

連勝文指出，在台灣，無論國民黨、民眾黨都不可能拿出一百億，不過，民進黨能不能拿出一百億「不是困難的事」，光電、都更等貪汙腐敗，可能只有民進黨有資源能拿出一百億。

連勝文更指，國民黨辦地方造勢活動，都是地方幹部、候選人很努力，「自籌經費，只差沒有去賣血！」透過支持者小額募款、捐贈物資。

連勝文更喊話柯文哲，想成為國家領導人，講的話都必須想想對社會的影響，「畢竟這不是一個脫口秀，也不是在演黑色喜劇」，講的每句話都會影響到年輕人與國際未來，甚至影響美國、盟邦對台灣法，也許應該多思考一下。

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