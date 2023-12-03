「石門水庫楓半馬」5200人齊跑　樂天女孩林穎樂與半馬組一同出發

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本屆賽事21KM半馬男子組，Stephen Mungathia Mugambi以成績1小時05分22秒獲得冠軍，獲得高額獎金6萬元；21KM女子組冠軍則由Careen Mwetich Cheptoeck以1小時17分29秒奪冠；我國女子馬拉松紀錄保持人曹純玉，以1小時17分50秒獲得21KM女子組第2名，10KM路跑組徐立紘以35分03秒獲得男子組冠軍，陳美彤以40分36秒獲得女子組冠軍。
這次賽事的看點之一，就是主辦單位特地邀請了樂天女孩林穎樂、樂天桃猿球員成晉及林智平、桃園亞運代表選手彭名揚、桃園臺產隼鷹排球隊球員林謙等體育名人，在終點擔任完賽掛牌名人。
林穎樂這次和半馬組一同起跑，受訪時她表示：「從記者會開始就很期待賽事的到來，今天一大早出發前看著跑者們暖身、著裝，每個人都為完賽而努力，能夠在終點幫完賽跑者掛上獎牌，眼看跑者衝回終點後逐漸展露的笑容，我也替他們感到很高興。」
林謙則說：「很高興參加楓半馬的賽事為跑者掛上完賽獎牌，看到這麼多跑者努力跑到終點完賽，覺得非常感動，希望大家可以維持熱愛運動的心。」
為了讓跑者感受桃園的熱情，Rakutan Girls樂天女孩與吉祥物Rocky在5KM賽道炒熱氣氛為跑者們加油。補給站還特別提供大溪豆乾、拿破崙派、龍潭花生糖、炸魚塊等在地美食。