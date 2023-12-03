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「石門水庫楓半馬」5200人齊跑　樂天女孩林穎樂與半馬組一同出發

▲第八屆「2023桃園半程馬拉松–石門水庫楓半馬」今日上午6時30分在桃園市石門水庫南苑停車場起跑。（圖／大會提供）
▲第八屆「2023桃園半程馬拉松–石門水庫楓半馬」今日上午6時30分在桃園市石門水庫南苑停車場起跑。（圖／大會提供）

記者黃建霖/綜合報導

第八屆「2023桃園半程馬拉松–石門水庫楓半馬」今（3）日上午6：30分在桃園市石門水庫南苑停車場起跑，樂天女孩林穎樂和樂天桃猿球員成晉及林智平等人也親自來到現場為選手掛牌。

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桃園石門水庫楓半馬融合在地的文化特色及美食特產，展現綠色環保理念的變裝組跑者實現賽事永續環保的理念，豐富活動給跑者們的年末賽事留下深刻印象。桃園市市長張善政今天也蒞臨鳴槍，邀請日本姐妹市千葉縣、香川縣、連江縣交通旅遊局共襄盛舉，現場吸引5200名跑者參賽，參與5KM、10KM及21KM等不同賽道。

本屆賽事21KM半馬男子組，Stephen Mungathia Mugambi以成績1小時05分22秒獲得冠軍，獲得高額獎金6萬元；21KM女子組冠軍則由Careen Mwetich Cheptoeck以1小時17分29秒奪冠；我國女子馬拉松紀錄保持人曹純玉，以1小時17分50秒獲得21KM女子組第2名，10KM路跑組徐立紘以35分03秒獲得男子組冠軍，陳美彤以40分36秒獲得女子組冠軍。

▲桃園亞運代表選手彭名揚、桃園臺產隼鷹排球隊球員林謙擔任21KM完賽終點掛牌名人。（圖／大會提供）
▲桃園亞運代表選手彭名揚、桃園臺產隼鷹排球隊球員林謙擔任21KM完賽終點掛牌名人。（圖／大會提供）
這次賽事的看點之一，就是主辦單位特地邀請了樂天女孩林穎樂、樂天桃猿球員成晉及林智平、桃園亞運代表選手彭名揚、桃園臺產隼鷹排球隊球員林謙等體育名人，在終點擔任完賽掛牌名人。

林穎樂這次和半馬組一同起跑，受訪時她表示：「從記者會開始就很期待賽事的到來，今天一大早出發前看著跑者們暖身、著裝，每個人都為完賽而努力，能夠在終點幫完賽跑者掛上獎牌，眼看跑者衝回終點後逐漸展露的笑容，我也替他們感到很高興。」

▲林穎樂這次和半馬組一同起跑。（圖／大會提供）
▲樂天女孩林穎樂在「2023桃園半程馬拉松–石門水庫楓半馬」和半馬組一同起跑。（圖／大會提供）
林謙則說：「很高興參加楓半馬的賽事為跑者掛上完賽獎牌，看到這麼多跑者努力跑到終點完賽，覺得非常感動，希望大家可以維持熱愛運動的心。」

為了讓跑者感受桃園的熱情，Rakutan Girls樂天女孩與吉祥物Rocky在5KM賽道炒熱氣氛為跑者們加油。補給站還特別提供大溪豆乾、拿破崙派、龍潭花生糖、炸魚塊等在地美食。

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