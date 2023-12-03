藍議員指蕭美琴自曝2000年只有美國籍　點名中選會「敢查嗎？」

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在中華民國自由地區繼續居住六個月以上且曾設籍十五年以上之選舉人，年滿四十歲，得申請登記為總統、副總統候選人。 #回復中華民國國籍、因歸化取得中華民國國籍、大陸地區人民或香港、澳門居民經許可進入臺灣地區者，不得登記為總統、副總統候選人。
總統副總統選舉罷免法第27條：「具有外國國籍者不得登記為總統、副總統候選人」，也就是登記為正副總統者，資格比一般公職人員選舉更嚴格，候選人不止要證明沒有雙重國籍，還要證明從沒有失去中華民國國籍，曾經喪失或放棄中華民國國籍，都不行的。
游淑慧指出，2000年時，蕭美琴曾自曝說，「經過多次詢問各國代表處，放棄美國籍，只有華僑護照，就無法取得包括日本、泰國、美國、及許多歐洲申根國家的簽證」，「美國在台協會官員也明白告知，放棄美國籍，又沒有台灣身份證字號以及永久居留權的護照，只是一份旅行證件。」當時蕭美琴曾說，美國法律會把她當作「無國籍人」，這樣的身分，可能連在台灣居留都會有問題，因此讓她無法放棄美國籍。
游淑慧指出，蕭美琴的這段話自曝，在當時應該只有美國國籍，沒有中華民國國籍。目前的中華民國國籍，如果蕭美琴是當年要當立委才回復的，顯然不符合總統副總統選舉罷免法。事涉總統大選資格問題，國民黨與民眾黨都應該嚴肅檢驗。她今天也問蕭美琴，曾經喪失過中華民國國籍嗎？目前的國籍是回復而來的嗎？
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