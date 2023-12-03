新北男租失竊AB車代步　鷹眼警見車牌、車體不符意外搜到毒

一名25歲林姓男子日前凌晨駕駛向修車廠租來的代步車輛，外出到新北市板橋區四川路某超商買消夜時，因違規停車碰巧遇到巡邏的員警，警方發現不算老舊的該車車牌竟是17年前的舊款式，懷疑是懸掛「AB車牌」的失竊車輛，盤查確認是失竊車輛後後還發現男子藏在車上的毒品愷他命，讓男子大呼倒楣，被警方逮捕擴大偵辦。
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因張姓女車主本人不清楚養子賣車狀況，便向警方報案失竊，而修車廠後續為了規避查緝，把另一部賣相較差的車輛車牌，懸掛在該輛車身上，每當修車客人有代步車輛需求時，便以一天1700元租金出租營利。
新北市警察局保安大隊第二中隊中隊長林和田表示，林男當下沒有想到竟租到來源如此複雜的車輛，又在車內中間置物籃被警方查獲到放在裏頭的毒品愷他命，感嘆倒楣與禍不單行；全案也在偵訊後依涉違反毒品危害防制條例罪及汽車竊盜的侵占案件移送新北地檢署偵辦，後續將再追查溯源。
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