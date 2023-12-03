賴清德力挺吳秉叡　喊三大原因務必留在立法院

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賴清德致詞時首先鞠躬感謝鄉親不畏寒風，一早前來為吳秉叡加油打氣。賴清德指出，要讓吳秉叡繼續留在國會有三個重要的原因，首先，不僅在地方努力爭取建設，服務鄉親，在國會更擔任民進黨立法院的黨團書記長、幹事長，多次獲得公督盟評鑑優秀立委、優秀黨團幹部等殊榮，帶領民進黨團一起為守護台灣努力，是國會傑出的領袖
其次，吳秉叡是新北重大建設推動的關鍵力量。賴清德細數吳秉叡這些年來所爭取的建設與問政成績，吳秉叡為大新莊地區人民的健康福祉多次質詢，最終成功協助爭取50億元「台北醫院急重症醫療大樓」興建，讓台北醫院醫療服務量能再升級，強化新莊地區處理急重症病患的能力。
此外吳秉叡也爭取國道一號五股交流道新增北出及北入匝道，降低車流交匯情形、台65線快速道路新增新莊第二匝道、協助加速捷運環狀線二期納入前瞻基礎建設補助。更積極向行政院爭取將停車場興建納入前瞻計畫城鄉建設中，成功爭取新莊運動公園地下停車場、捷運幸福站停車場、民安國小地下停車場的興建及補助，舒緩新莊地區的交通問題。
除了交通建設外，吳秉叡也關心丹鳳地區因地勢較高，自來水管線末端水壓不足的問題，他多次會勘協調自來水公司，幫助規劃管線延長鋪設、加強水壓，供應民眾所需用水。更揭露過去馬政府時期，在桃園機場捷運體育大學站興建合宜住宅時，未考慮污水處理，任由廢水排到新莊地區造成污染、惡臭，嚴重影響鄉親生活品質一事。在他的揭露與爭取下，最終成功讓廢水接管回桃園的污水處理設施，並在體育大學站規劃興建污水處理設施，徹底解決過去將廢水排入新莊所造成的問題。
第三，吳秉叡有愛國、守護台灣的心。賴清德表示，吳秉叡原本在台東地方法院擔任法官，但是他懷抱理想，想為國家、為鄉親服務，因此放棄原先穩定的法官工作，投入政治領域。2014年3月18號，當時國民黨在國會試圖強行通過兩岸服貿協議，吳秉叡與蕭美琴、吳宜臻，計畫絕食70個小時抗議，誓死抵抗國民黨違反議事規則闖關服貿。這10年來愛台灣、守護台灣的心從沒有改變。
最後賴清德表示，8年前選對的人，因此這8年來走在對的道路上，過去8年台灣已經脫胎換骨，絕對不能再走回依賴中國的老路。懇請新北鄉親，總統、副總統支持賴清德與蕭美琴；立委支持吳秉叡，政黨票支持民進黨，讓台灣在正確的道路上，持續壯大前行。
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